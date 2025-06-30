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故宮「玻璃亭」再送文資審議 15位委員投票 11人不同意結果出爐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文資團體認為，玻璃亭的建築遮擋了故宮原有的美感，像是一塊大的灰色OK繃。記者邱書昱／攝影
文資團體認為，玻璃亭的建築遮擋了故宮原有的美感，像是一塊大的灰色OK繃。記者邱書昱／攝影

國立故宮博物院針對爭議高的增設「玻璃屋」入口，今天再次提送修復及再利用計畫，負責的建築師事務所強調興建的意義，民間團體則重申破壞景觀等立場，經過現場15位委員出席投票，未通過修復及再利用計畫。故宮會後表示，內部討論過後將再提計畫。

故宮在民國111年送交興建「玻璃亭」的修復再利用計畫，經過相關說明會及主管機關文化局審議修正等程序，但依舊仍有爭議，今天再度送到北市文資會議審議，會議中，宗邁建築師事務所針對議案說明，故宮主體建築有損壞、老化、屋頂漏水及結構不符合當今的耐震強度等。

宗邁建築師事務所說明，玻璃亭則是利用二樓閒置空間，設置新的入口亭，以優化入口及空間動線等，也有再稍作調整量體。其中，二樓在1970年代有個接待外賓的出入口，但現在已關閉，加上面積嚴重不足，因此興建玻璃式入口亭，也希望關閉的門能再次敞開。同時，玻璃亭方式能夠引入自然光，照入地下室一樓、二樓等處。

宗邁建築師事務所舉例，法國羅浮宮近年也增加新的入口，美國大都會博物館也擴建了15次，英國大英博物館同樣也有增建，然而故宮增建卻停留在民國96年，且此次的增建也符合傳統建築意象，牌坊不會緊接著拱門。希望同意擴建，故宮需要再生長。

會議中，當地的里民、民間團體也出席表示，玻璃亭的建築遮擋了故宮原有的美感，像是一塊大的灰色OK繃，更有違「文資法」第34條破壞建築完整原貌，就連民進黨立委王世堅同樣質疑。

團體表示，由於北市捷運工程局正著手興建北環段，更要在故宮開闢Y28站出入口，建議應該和捷運局共同開發，以此解決問題。

文資委員劉宗德則是針對會議審議流程有異議，劉說，近期修正計畫幾次送審後，未與當地民眾召開說明會，因此原有的問題依舊未解，雖然法規上沒有問題，但是說明會意義貴在資訊公開，認為應該要將修正案先送說明會再赴大會。

文資委員詹添全則認為，目前有爭議的是玻璃亭，但是修復再利用還有涉及到建築結構等面向，因此建議可否先行安全結構面向修正，至於文資法第34條部分再行討論。

經過現場15位委員出席投票，4人同意，11人不同意，未通過修復及再利用計畫。故宮會後表示，內部討論過後將再提計畫。至於是否將結構安全及玻璃亭拆案送計畫？故宮表示，計畫涉及到整體性，無法拆案處理。

故宮計畫要建「台版羅浮宮」在正門口蓋玻璃亭，本月悄悄將此案送台北市文資會審議。圖／聯合報系資料照片
故宮計畫要建「台版羅浮宮」在正門口蓋玻璃亭，本月悄悄將此案送台北市文資會審議。圖／聯合報系資料照片
新故宮計畫打算建「台版羅浮宮」在正門口蓋玻璃亭，遭批遮蔽故宮主體，有去中化、毀容國寶之嫌。圖／國民黨立委柯志恩提供
新故宮計畫打算建「台版羅浮宮」在正門口蓋玻璃亭，遭批遮蔽故宮主體，有去中化、毀容國寶之嫌。圖／國民黨立委柯志恩提供

建築師 國立故宮博物院

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