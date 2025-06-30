平埔族不適用原基法 原民主委：其損失有時遠超山地平地

內政委員會今天審查「平埔原住民族群身分法草案」，多位立委關注為何不將平埔族納入原基法體系，需要另立專法？原民會主委曾智勇表示，平埔族群多年來所遭遇的損失，有時候是遠遠超過山地、平地原住民，因此不完全適用於現在的原基法。

立委許宇甄質詢時指出，用專法規範平埔族權利，是否代表平埔族無法享有和其他原民同等的權益？曾智勇表示，以語言文化為例，平埔族的流失特別嚴重，當然不適用於現在的原基法，必須用另外的專法讓他們的權利更好更周延。

曾智勇舉例，未來平埔原住民的考試加分優待，因為他們人數眾多、而且很久沒有享受這樣的優待，是否還能沿用山地原民的加分制度。他認為，應該斟酌國家的資源分配和各族的客觀需求，以專法另訂。

內政部預估平埔族群約98萬。多位立委關注未來是否會有平埔族立委名額。曾智勇表示，立委的席次由憲法規定，必須修憲。立委鄭天財表示，已有多位立委連署提案修憲增加平埔原民立委的席次，他也提案設置平埔族原民基本法，明確保障平埔族權利。