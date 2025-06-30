歷時近2年協商 台英簽署ETP 3項領域協議

歷時近2年協商，英國駐台代表包瓊郁今天與駐英代表姚金祥簽署台英ETP在3項領域協議，包括數位貿易、能源與淨零排放及投資，來台見證協議簽署的英國商業貿易部貿易政策部長艾禮遜說，每項領域都代表重要合作契機。

英國在台辦事處上午發布新聞稿指出，英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與駐英代表代表姚金祥今天在台北正式簽署台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）3項領域協議，為台英雙邊經貿合作翻開嶄新篇章。自2023年11月台英簽署ETP後，雙方在該協議架構下，就數位貿易、能源與淨零排放及投資3大領域展開談判，歷經近2年協商，順利達成共識並簽署協議。

英國商業貿易部貿易政策部長艾禮遜（DouglasAlexander，前譯：亞歷山大）表示，每項領域都代表重要合作契機。台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈的主要市場，而在投資方面，將共同支持包括科技及先進製造等具有戰略成長性的產業；數位貿易方面，前導的「台英貿易數位化領航計畫」展現對企業的無窮價值。英國近期發布的「貿易戰略」（TradeStrategy）明示英國對國際貿易策略的重新布局，台英ETP正是此策略的絕佳展現。

行政院政務委員楊珍妮表示，英國近年來積極洽簽自由貿易協定，進行全球布局，並將台灣列為優先對話與合作的對象。此次透過該協議，展現雙方願意就貿易政策進行對話與合作，未來將有助雙邊業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域的具體合作計畫，以落實各項協議的推動及執行。

包瓊郁表示，自2月就任以來，許多人特別提到這項重要的夥伴關係，為英國與台灣深化貿易關係的實際表現。台英共同目標是推動具有戰略意義的產業成長，這在英國近期發布的嶄新產業戰略 （ModernIndustrial Strategy） 和台灣的五大信賴產業中清晰體現，兩者在規模和雄心上密切連結，透過合作可最大化雙邊優勢。

姚金祥表示，台灣身處印太地區樞紐，是全球半導體與資通訊產業鏈的關鍵角色，也致力於推動數位創新與能源轉型。英國則在研發創新、數位科技、再生能源及金融服務具備深厚基礎。台英ETP將強化彼此經濟安全與供應鏈穩定性。

英國在台辦事處說明，台英數位貿易協議使英國成為台灣對外簽署的數位貿易協議的第一個國家，透過確立共同數位貿易原則，為企業與消費者提供友善數位貿易環境。

台英能源與淨零排放協議也是台灣簽署的第一個國際綠色貿易協議，台英將協力邁向2050淨零排放，並致力於應對氣候變遷，確保長期能源安全。

台英投資協議則規範雙方應致力促進雙向投資及便捷投資程序，台英首度在協議納入確保雙方業者投資時的公平競爭環境，並同意參照國際投資協定標準，確保公營事業遵循商業運作原則與民間企業競爭，雙方也會就產業補貼政策進行交流。