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洛杉磯台僑追思陳婉真 感念「最勇敢的抗爭先鋒」

中央社／ 洛杉磯29日專電

20多名洛杉磯台僑今天舉行追思會，哀悼11日過世的前立委陳婉真。同鄉會前會長陳堅說，在肅殺的1980年代，陳婉真是最勇敢的先鋒。

陳婉真11日凌晨於泰國清邁過世，享壽75歲。洛杉磯友人、全美台灣人權協會前會長李賢群號召下，20多名長者聚集，追思陳婉真。

陳婉真於1979到1989年間，滯留美國約10年，在洛杉磯寫書、開書店、辦活動，凝聚海外台灣民主運動能量。

李賢群曾與陳婉真、已故旅美教授王秋森等人合作出版「1947台灣二二八革命」專書，是早期系統整理228事件的重要著作。

李賢群向中央社記者表示，陳婉真是典型記者性格，喜好打抱不平，文筆流暢、心思細膩，是才華洋溢的才女。「她看過資料，幾天內可以寫出幾萬字，文筆非常深刻，讓讀者身歷其境。」

李賢群最懷念陳婉真的地方，是她一輩子對理想的堅持，堅定相信台灣獨立。「那是在風聲鶴唳的年代，當時堅持這樣的理念，是要殺頭、要抓去坐牢的」，這樣的勇氣令人敬佩。

李賢群回憶，陳婉真1980年代滯留美國，積極參與台灣同鄉會，開設東方書局。因為她堅持推動台灣人的文化啟蒙，透過出書、聚會，最終目的希望建立台灣主體性、本土性、進步性。

現年78歲的洛杉磯台灣同鄉會前會長陳堅，近40年前與陳婉真共事。他回憶陳婉真不斷衝破體制，包括1988年闖關試圖衝破黑名單；最感佩的是她在肅殺的1980年代，跳出來當最勇敢的抗爭先鋒。

陳堅表示，1970年代後期到1980年代間，台灣瀰漫肅殺氣氛，包括陳文成在海外支持黨外，回台灣遭暗殺；1979年美麗島大審判等。「那個年代，不是像現在罵罵執政黨可以沒事，當年是會死人的。就連思想不正確都可以視為犯罪，可能被判死刑。」

李賢群、陳堅說，在黨國體制下的戒嚴時代，像陳婉真這樣的人物，啟發很多人的覺醒，影響了一個世代台灣人，從海內外推動台灣民主進程和獨立運動。李賢群說：「因為認識婉真姐，改變了我的一生。」

美國 洛杉磯 台灣人

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