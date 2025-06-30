平埔族估近百萬 原民會主委：數量愈多愈好、文化更精彩

內政委員會今天審查「平埔原住民族群身分法草案」，法案通過後平埔族群便可在法律上擁有原民資格。內政部估計，平埔族群約98萬人，而目前原民數量約61萬人。原民會主委曾智勇表示，現有原民十六族，平埔族群估計會有九到十族，其中西拉雅族估計有30到40萬人。他認為原民數量愈多愈好，「我樂觀其成」，因為如此互動會更多、文化也會更精采。

憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲，須在10月28日前，完成修法或另立特別法，讓仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。政院通過的「平埔原住民族群身分法草案」是為平埔族群立專法、未納入原基法體系。草案讓平埔族先取得原民身分，文化和語言的權益可立即享有，而社會福利與政治權益3年內以專法規範。

立委牛喣庭質詢，專法順利通過後，國家可以立即投入多少資源多少?曾智勇表示，平埔族群的語言文化權益可立即適用，預算預計增加11億，已跟行政院長溝通。

草案規定平埔族身分認定限定五年內完成、可再延五年。林宜瑾等多位立委表示，身分認定不應有年限，甚至有違憲之虞。曾智勇表示，草案限定時間是希望確定人數才能盤點資源，審查法條時還可再討論是否延長或取消年限。