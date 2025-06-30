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航港單一窗口服務平台帳號申請優化升級 操作更便利

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
MTnet帳號管理線上化申請身分別流程。（航港局提供）
MTnet帳號管理線上化申請身分別流程。（航港局提供）

交通部航港局航港單一窗口服務平臺（MTNet）為提供民眾更便捷的線上服務，正式推出「MTNet帳號線上化申辦」功能，透過單一入口簽證申辦機制，讓航港相關業務的辦理更加簡便快速，實現數位化、簡政便民的目標。

航港局表示，此次帳號申辦線上化服務，設計導入步驟式填表流程，申請者可依指引完成操作，不僅簡化申請流程，也提升使用體驗。系統支援多元身分類型，包括航運業者、其他公部門人員及考生等，可依照身分別，透過電子郵件、工商憑證或自然人憑證進行線上註冊，免去繁瑣紙本作業，節省申辦時間。

此外，MTNet系統亦提供權限申請進度查詢功能，讓使用者可隨時掌握帳號審核狀態。另為強化資訊安全與帳號管理，MTNet帳號亦保留既有的資安機制，包括「超過3個月未登入需更換密碼」及「超過1年未登入將帳號停用」等規範，以確保帳號使用的安全性。

交通部航港局呼籲有申辦需求的民眾或業者，從114年7月1日起即可透過航港單一窗口服務平臺（MTNet）選擇身分別進行線上申請，期望透過此次升級，讓更多民眾體驗到更快速、安全的數位服務。

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