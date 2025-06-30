雷根中心民調：美國70%受訪者挺出兵協防台灣

「雷根總統基金會暨紀念中心」近期民調指出，如果中國入侵台灣，有70%受訪者挺美出兵協防台灣；得知支持防衛台灣的理由後，支持率升至78%，而「台灣是全球最大半導體產地」是使受訪者更可能挺協防的理由之一。

「雷根總統基金會暨紀念中心」（The RonaldReagan Presidential Foundation and Institute）22日發布的夏季民調結果顯示，整體而言，自2022年以來，認為美國應該更積極參與並在國際事務中發揮主導作用的美國人比例大幅增加24個百分點，包括大多數共和黨人（69%）以及自稱「讓美國再次偉大」（MAGA）路線的共和黨人（73%）。

當被問到如果中國入侵或封鎖台灣時，70%受訪者支持美國採取軍事行動保衛台灣。這一支持在兩黨間都有共識，其中民主黨支持率高達75%，共和黨達70%。

民調指出，當受訪者得知支持防衛台灣的理由後，支持率進一步上升達78%，其中民主黨人的支持率上升6個百分點達81%，共和黨人的支持率則提高10個百分點至80%。

其中最有說服力、促使受訪者更有可能支持美國出兵協防台灣的理由包括：台灣是全球最大的半導體產地之一（71%）；防衛台灣對於保衛日本、韓國和菲律賓等其他盟友至關重要（70%）；如果不防衛台灣，將向中國及其他對手傳遞出美國不願為盟友挺身而出的訊息（70%）。

「雷根總統基金會暨紀念中心」分析，這些理由顯示美國民眾對「以實力促和平」（peace throughstrength）及在印太展現強大領導力的明確期望。

「以實力促和平」是前總統雷根（Ronald Reagan）名言，也是川普軍事外交的核心口號。

此外，80%受訪民眾表示擔心中國對美國的整體威脅，最憂心科技遭竊取及其他國家依賴中國發展。

79%受訪者對中國侵犯人權及北京持有美債表示憂心，78%擔心中國可能取代美國成為世界第一超級大國、北京軍事擴張及開發更先進的AI技術。

美國民眾對中國挑戰的疑慮涵蓋經濟、軍事、科技及道德層面，且不分黨派，獲得廣泛認同。

今年的調查引入一系列新問題，結果顯示美國民眾認為中國對美國本土構成直接威脅，而不只是遙遠的地緣政治挑戰。84%受訪者表示，擔心華為及中興等中國電信公司進入美國網路，收集美國民眾個資。

83%受訪者表示，擔心中國利用衛星及空中偵察對美國進行監視，82%則憂心中國在美國軍事基地附近購地；80%擔心中國利用短影音平台TikTok及其他社群監視美國民眾；74%憂心中國適齡服兵役的男性經南部邊境非法入境。

貿易政策與關稅方面，美國民眾在將關稅作為美國外交政策工具上，黨派分歧嚴重。78%的共和黨受訪者支持將關稅作為外交工具，而民主黨人中只有22%支持。

然而，總體而言，美國民眾仍然傾向採取「雷根式」、擁抱自由市場的貿易政策，認為如果必須祭出關稅，也應該是暫時性及選擇性的。

美國民眾也對中國的貿易政策深表憂心，79%受訪者（包括85%共和黨人和77%民主黨人）表示擔心北京的不公平貿易做法。

然而，當關稅使消費品價格上漲時，對中國加徵關稅的支持度下降到少數。只有41%受訪者表示，如果關稅會導致物價上漲，仍會支持對中國實施更嚴格的貿易限制，而有53%認為維持低物價更為重要。

相比之下，對傳統盟友徵收關稅的支持度明顯較低。「雷根總統基金會暨紀念中心」分析，這種差異表明，大多數美國民眾認為關稅並非普遍的經濟工具，而是針對地緣政治對手的措施。在這個問題上，黨派間也存在分歧。

52%受訪者（包括80%的民主黨人，但只有25%的共和黨人）認為，對美國盟友徵收關稅會傷害美國信譽和領導力；而39%受訪者（包括16%的民主黨人和65%的共和黨人）表示，對盟友徵關稅是保護美國產業的必要措施。

民調機構Beacon Research及Shaw & Company於5月27日至6月2日進行這項調查，樣本共1257人，包括478次真人電訪（涵蓋手機與市話）以及779份線上調查。誤差範圍則是正負2.5個百分點。

「雷根總統基金會暨紀念中心」是雷根成立的唯一非營利組織，致力推廣他的理念，中心負責維護的雷根總統圖書館於2023年成為時任總統蔡英文與時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤地點，創下台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面紀錄。