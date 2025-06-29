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憑「浩克慢遊」兩度奪金鐘 王浩一心肌梗塞68歲辭世

憑「浩克慢遊」兩度奪金鐘 王浩一心肌梗塞68歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
王浩一(右)和好友劉克襄一起主持《浩克慢遊》，兩次獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。本報資料照片
王浩一(右)和好友劉克襄一起主持《浩克慢遊》，兩次獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。本報資料照片

作家劉克襄晚間證實，和他一起主持旅遊節目「浩克慢遊」的拍檔王浩一，今天因心肌梗塞辭世，享年68歲。

王浩一生於1956年，南投竹山人。他原本是美商公司的總經理，公司離開台灣後，他來到台南從事保護老樹、探索美食和地方文史等各種文化工作，被封為「小吃教主」。2014年，他和好友劉克襄一起主持《浩克慢遊》，探索各地美食與地方風物，這個節目讓他在2017年和2023年兩次獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。

劉克襄表示，十多天前，王浩一心臟出了狀況，在都蘭休養。原本以為會慢慢恢復，沒想到晚間接到王浩一弟弟電話告知，王浩一駕車外出，中途或因身體不適，停靠路邊便離開人世了。他回憶兩人從2014年2月25日起走遍台灣各地、切磋各種地方風物，「在他的風趣幽默之下，不同階段，逐一打開了浩克慢遊的新格局。」如今斯人遠去，令人悲傷哀痛。

美食 王浩一 劉克襄

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