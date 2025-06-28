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一周大事114年6月22日~28日

聯合報／ 本報訊
立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片
立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片

國內

23日：立法院社福及衛環委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」修正草案，將博愛座改名為「優先席」，適用對象改為「有實際需要者」。

25日：台幣兌美元匯率升值1.45角，來到29.391元的逾3年新高價位；和去年底相比，台幣已升值3.39元。

27日：立法院會三讀通過「法院組織法」部分條文，涉及重大公共利益或社會矚目案件時，在當事人聲請、法官同意下可直播言詞辯論與宣判庭。

國外

23日：美國總統川普宣布以色列和伊朗已同意完全停火，預計在停火24小時後宣告結束這場「12天戰爭」。

26日：南韓總統李在明赴國會發表就任後首次施政演說，聚焦當前南韓國內外情勢及南韓的國計民生，在外交和安全上提出「外交不分顏色」，強調「實用外交」。

26日：美國總統川普表示，美國已在25日與中國簽署貿易協議，有望打開中國市場大門。

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