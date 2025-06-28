龍應台赴新加坡談山林書寫 反思人與自然生態關係

作家龍應台今天在新加坡分享新作「注視—都蘭野書」，向眾多讀者闡述體驗山林的美好，以及她重新注視蜂、蟲、動物等在自然生態的位置，關切這世界上其他99.99%的物種，提出對於存在的深刻反思。

新加坡城市閱讀節27日至7月2日登場，前文化部長龍應台今天在首都戲院（Capitol Theatre），以「我們愛的、吃的、殺的：山中『注視』到的一些事」為題，舉行講座。駐新加坡代表童振源等人與會。

龍應台分享移居台東都蘭的自然觀察，她說，希望能把「生活」本身當作生命的「主體」來認真對待，去認識其他佔生物總量99.99%的物種，也想知道不以「人」為中心的世界是什麼樣子，因而展開了身體力行的生活。

談及養雞飼犬的山居生活，龍應台笑說，起初自己是個「常尖叫的人」，迎接不養自來的生物，例如蜘蛛晃進浴室、遇到虎頭蜂時會感到驚訝；她分享，曾有友人上山巡查水源問題，認為是野豬路過影響水管佈建，而這樣的經驗讓她領悟到，整個山脈都是野豬的家，是人進入了大自然、動物的家。

講座上，不少與會者向龍應台分享對閱讀的想法，也提到曾經讀過她的書。龍應台說，在大自然遇到的每件事情，都讓她思考人類與動物間的關係，她把自己放進森林時，這節自然課就已開始，「在物種中心主義的意識形態裡固化，認定人是中心，世界繞著人而轉，萬物為著人的需求而在，這種自我中心把人放大了千萬倍，使得人除了自己之外，停止了注視。」她分享，把自我變小、謙卑而真誠地注視，找回天真驚喜的能力，就會發現生命的美麗。

龍應台曾任文化部長、台北市文化局長，對台灣文壇影響深遠，作品有「野火集」、「大江大海一九四九」、「親愛的安德烈」等，幾年前遷居台東都蘭山區，展開不同於都市的野居生活。