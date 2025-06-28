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客傳會成立6年 從廣播電台變身媒體集團

中央社／ 台北28日電

客家公共傳播基金會（簡稱客傳會）2019年成立至今即將滿6年，客傳會董事長陳邦畛今天說，客傳會從「講客廣播電台」起步，變成「客家媒體集團」，逐步提升客家主體性。

客傳會在台北政大公企中心舉辦年度諮詢座談會，邀學者與媒體工作者共同探討AI為客語帶來的機會與挑戰。

陳邦畛說，客家語言在台灣公共傳播領域中處於絕對弱勢，全台158個電視頻道中，僅有客家電視1個客家頻道；178個廣播電台，客語電台也僅5台，面對此一嚴峻處境，客傳會從「講客廣播電台」出發，透過布局Podcast、平面、網路、影視及AI人工智慧等多元媒體，期盼擴大客語能見度與社會影響力。

陳邦畛回顧過去6年，基金會成立之初的首要任務是擴增傳播工具，陳邦畛認為，客傳會不僅要發聲，更要主動走進人群，為此打造5G行動直播車「講客號」，以「行走的錄音室」之姿，深入全台各地，至今出動162場次，里程累積達6萬3000多公里，讓客語的聲音無所不在。

陳邦畛表示，面對AI浪潮，客傳會積極將新科技導入客語傳播，例如「客新聞」實現客語五大腔調即時生成語音，手機、電腦一鍵即聽；「講客廣播電台」則可即時產生華語字幕，降低客語理解門檻，讓客語傳播更貼近大眾。

客家委員會副主委范佐銘表示，客傳會6年來擁有許多亮眼成績，不只有廣播、影音，還有出版紙本季刊「靛花tien faˊ」，讓各界不僅看的到客家、聽得到客家，更有文字可以閱讀。

范佐銘談到當今客語流失困境，核心問題在於「大家不常講」，他說，語言傳承的關鍵是創造使用環境，而非僅靠政策。公共傳播媒體的角色，除了製作內容，更必須營造使用者能自在講客的公共環境，透過常聽、常講的沉浸式環境，才能讓母語真正地延續下去。

講客廣播電台 客語 客家

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