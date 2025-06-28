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世界警消運動會揭幕 台灣代表團舉國旗進場

中央社／ 台北28日電

2025年第21屆世界警察消防運動會在美國展開，內政部今天表示，警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團在開幕典禮中高舉國旗、警旗、消防旗等入場，讓世界看見台灣。

世界警消運動會每兩年舉辦一次，是全球執法人員最高層級的體育盛會之一，2025年第21屆世界警察消防運動會於美國當地時間6月27日晚間6時在阿拉巴馬州伯明罕市隆重揭幕，來自全球70多國、近萬名警察與消防人員交流競技。

台灣參賽隊伍「TEAM TAIWAN」代表團，由警政署及消防署所屬警察、消防人員組成，警政署副署長廖美鈴與消防署專門委員吳宏毅共率21位警察、39位消防員，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等等20餘項競技項目。內政部今天透過新聞稿指出，代表團在開幕典禮中高舉國旗、警旗、消防旗與TEAMTAIWAN手舉牌入場，讓世界看見台灣。

內政部長劉世芳表示，為使選手能獲得完整運動照護與訓練恢復，此次特別聘請專業防護員隨團進行訓練照護，讓選手無後顧之憂，安心、專注於每場賽事，為國爭光。

運動 警察 內政部

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