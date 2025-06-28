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景觀雕刻師張敬辭世 文化部代頒總統褒揚令

中央社／ 台北28日電

景觀雕刻大師張敬5月29日辭世，享壽89歲，文化部政務次長王時思今天出席追思感恩禮拜弔唁，並代頒贈總統褒揚令，由張敬女兒、「張敬藝術館」執行長張平代表家屬受贈。

文化部今天發布新聞稿表示，張敬自幼便展現藝術天賦，在中年因獲夢感召毅然投身藝術，並因緣際會受教雕刻大師楊英風門下，受其啟發，開始以太魯閣山水為靈感，深研景觀雕刻創作。

張敬經常到太魯閣體會山川的壯麗，歷經10年淬鍊才將作品「化繁為簡」，開創獨具風格的創作語彙，將台灣地景記憶與虔誠信仰轉化為氣魄磅礡的景觀雕刻藝術，蘊含飽滿生命厚度與台灣文化辨識度。

文化部表示，張敬除藝術成就卓然，也長年關懷工藝文化發展，親力籌設「張敬藝術館」典藏並展示生平經典創作，致力推廣台灣工藝文化教育與傳承，深獲國內外各界敬重。留下「走向光明」、「太魯閣」及「仰望」等珍貴的相關文化心靈作品系列，除對台灣工藝文化發展貢獻卓著，也為台灣工藝技藝傳承立下典範。

文化部

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