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台捷簽署備忘錄 攜手協助烏克蘭重建關鍵基礎設施

中央社／ 台北28日電

台灣與捷克簽署備忘錄，持續合作協助烏克蘭重建淨水處理設施與能源發電系統。外交部政務次長吳志中表示，台灣與捷克等理念相近國家密切合作，結合民主夥伴的力量，持續為烏克蘭重建做出貢獻。

外交部今天發布新聞稿指出，為彰顯台灣與捷克對烏克蘭的堅定支持，駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表史坦格（David Steinke）昨天以視訊方式簽署「有關建立促進烏克蘭關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，持續合作協助烏克蘭重建淨水處理設施與能源發電系統。吳志中與捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）線上出席見證簽署儀式。

吳志中致詞時表示，台捷延續此一合作，持續協助遭受俄羅斯戰爭侵略的烏克蘭建構電力能源供應系統韌性，並幫助烏國人民取得乾淨的飲用水。其中移動式水處理設施建置計畫將嘉惠烏國第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）38萬居民，氣電共生能源系統建置計畫則將嘉惠哈爾科夫州（Kharkiv）約6萬居民。

科佩奇尼表示，有幸見證台捷持續合作，創造獨特的三邊合作模式，連結台灣、捷克與烏克蘭，使烏國飽受戰火摧殘最嚴重的烏東人民得以飲水無虞，感謝兩國政府辛勞付出的努力，經過兩年不斷研商，成就台捷友誼的里程碑，同時展現在兩國高層互訪交流，足堪典範，可供世界各國效仿。

外交部表示，此案延續台捷政府2023年共同合作援烏計畫，協助遭受戰爭侵害的烏克蘭人民滿足民生用水與能源迫切需求，在烏國境內建置使用先進濾水技術的淨水設施，並藉由改善能源供應效能，強化烏克蘭能源韌性，協助人民度過酷暑嚴冬。

外交部進一步表示，台灣與歐洲多國正持續密切合作協助烏克蘭重建，秉持榮邦計畫精神，推動人道援助、教育合作，回應國際社會對烏克蘭及其人民的關懷與聲援，並將逐步擴大合作領域，協助烏克蘭建構社會韌性。

烏克蘭 捷克 外交部

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