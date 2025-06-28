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出身業界掌觀光署 陳玉秀：國際旅客KPI不應只看量

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
交通部新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。記者曾吉松／攝影
交通部新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。記者曾吉松／攝影

去年來台國際旅客未達千萬人次目標，交通部將再力拚達標，根據觀光署統計，今年截至五月止，約三五○萬人次，比去年同期稍高。新任交通部觀光署長陳玉秀表示，今年國際旅客的量應會比去年好很多，但應檢討是否該以「量」作為ＫＰＩ單一指標，提高留客率、滿意度也很重要。

不過對於陳玉秀認為國際旅客ＫＰＩ指標應更多元，觀光學者看法不一，世新大學觀光系副教授陳家瑜認為，還可看旅客結構、停留天數；靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰則說，若數量不夠，總產值也不可能太高。

陳玉秀昨正式上任，是首位出身業界的觀光署長。陳玉秀表示，接掌觀光署後，將有三大工作重點，包括找回大家對土地的認同、協助產業轉型、以觀光向全世界發聲等。

陳玉秀說，今年國際旅客人次應會比去年好很多，但應該思考台灣是否要以「量」作為ＫＰＩ單一指標，諸如日本京都、西班牙巴塞隆那都在抗議觀光公害，應有更好的ＫＰＩ制定方式，提高留宿天數、旅遊滿意度也很重要。另外國人來台最喜歡逛超商，若Taiwan Pass未來有機會擴大，對國際觀光客會很方便。

至於國旅部分，陳玉秀說，補助不是最好的方式，必須現場實際了解。日前到台東旅遊三天的體驗，價格沒有大家想像得高，服務品質好、住房率高，應了解是否存在資訊落差、誤會，掌握事實面，才能提供解方。

陳家瑜表示，若能延長旅客停留天數，代表國際旅客願意深度了解台灣，也能創造更多消費，另也可看旅客結構，如新加坡不是國際旅客最多的亞洲國家，卻吸引最多商務旅客，創造高消費。

陳家瑜還提到，國旅已經被標籤化，民眾普遍認為國旅貴鬆鬆，建議觀光署不妨把國際行銷策略運用至國內，以網紅、明星代言國旅，消除國人對國旅的負面觀感，政府對國內觀光投資也須加大力道，除硬體設施推陳出新，人才培育也是重中之重。

黃正聰則說，「量」當然不是單一指標，但仍然重要，若人數不多，總產值也不可能太高。另也建議地方政府可多舉辦大型特色活動，吸引人潮。

根據觀光署統計，今年截至五月止，國際旅客約三五○萬人次，比去年同期稍高。圖為桃機入境國際旅客。記者季相儒／攝影
根據觀光署統計，今年截至五月止，國際旅客約三五○萬人次，比去年同期稍高。圖為桃機入境國際旅客。記者季相儒／攝影

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