快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

國合會培訓525名聖露西亞青年 列友邦提交聯合國報告

中央社／ 台北27日電

國合會駐聖露西亞技術團「青年及婦女賦權計畫」於25日舉辦結業典禮，共有55名青年與運動員完成為期6個月的專業訓練課程。國合會指出，計畫自2021年11月啟動，已成功培訓525名學員，相關成果已納入聖露西亞提交聯合國的報告。

財團法人國際合作發展基金會今天發布新聞稿指出，駐聖露西亞技術團「青年及婦女賦權計畫」25日在聖露西亞國家技能發展中心，舉辦「技術技能專業培訓與就業機會計畫」的結業典禮，共有55名16至35歲的青年與運動員完成為期6個月的專業訓練課程；駐聖露西亞大使蘇瑩君、聖露西亞青年發展及體育部長賈西米爾（Kenson Casimir）等人到場觀禮。

蘇瑩君致詞表示，「技術技能專業培訓與就業機會計畫」是台灣與聖露西亞長期合作致力於包容性發展的具體成果之一，藉由雙邊的共同投入，協助具運動背景的青年探索多元職涯發展的可能。

賈西米爾表示，感謝台灣長期對聖露西亞青年政策的支持，強調本計畫不僅提升青年職能，更強化他們勾勒未來的信心，期盼雙邊合作繼續深化，為更多青年點燃希望。

國合會表示，「青年與婦女經濟賦權計畫」自2021年11月啟動以來，國合會技術團與聖露西亞政府攜手合作，已成功培訓525名學員，提供640家微型與小型企業商業諮詢，並有161家企業獲得疫情後的紓困與經營重整輔導。

國合會副秘書長謝佩芬表示，「技術技能專業培訓與就業機會計畫」的職能訓練幫助學員習得實用的職場技能，並有機會參與該國國家技能檢定，此次55名培訓的學員中已有25名成功就業，彰顯培訓與就業接軌的實效。這些成果已納入聖露西亞政府2025年提交聯合國的國家自願審查（Voluntary National Review,VNR）報告中，展現台灣與聖露西亞技術合作對永續發展的具體貢獻。

延伸閱讀

陸副外長華春瑩：試圖歪曲聯大2758決議是侵犯中國主權

影響力下滑、全球多地衝突…聯合國成立滿80週年 面臨質疑聲浪

聯合國：兒童衝突地區受暴創新高

伊朗認了第3座核設施 聯合國恐恢復制裁

相關新聞

外交部表揚退休與現職人員 林佳龍肯定：是台灣外交最堅實後盾

為表彰長年在外交戰線上默默耕耘、貢獻卓著的同仁，外交部長林佳龍26日親自主持「外交部頒獎典禮」，向一群長年奮戰於第一線、...

2025總統盃運動賽事報名開跑 邰智源、陳念琴任代言人

體育署主辦、文化總會協辦「2025總統盃－全民運動賽事」27日宣布，三對三籃球賽事報名正式開跑，文總同步釋出第二支形象影...

首位業界出身觀光署長交接 三大重點工作目標曝光

交通部觀光署27日舉辦署長交接典禮，新任署長陳玉秀表示，自己上任後有三大重點工作外，同時也在構思是否要把觀光與台灣超商文...

影／陳玉秀業界出身轉公部門 今接掌觀光署長

交通部新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，成為首位業界出身觀光首長，更是改制署後首位女性署長，上午由交通部次長陳...

照片看歷史／1962年大陸飢民冒險抵台 訴說殺孩充飢慘案

1962年6月27日，冒著生命危險逃往香港的大陸飢民第1批62人乘四川輪抵達台灣北部的基隆港，朝野在港口熱烈歡迎這批嚮往自由的同胞。負責接待的相關單位在第二碼頭舉行歡迎會，基隆市政府贈送每人點心一包。歡迎會後，即由專車送至台北松山大陸同胞接待所。

環團批四接違法環評 喊彭啓明下台

協和電廠爆出土壤汙染爭議，卻通過環評大會審查，環境部也在本月廿四日公告環評結論。不過守護外木山行動小組召集人王醒之質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。