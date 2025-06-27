反傾銷稅7月上路　立委建議完善配套強化產地辨識

（左一）台灣釀酒商協會理事長曾煥昌及多位立委關切中國啤酒進口挑戰，盼政府完善反傾銷機制與標示規範。 圖／台灣釀酒商協會 提供

財政部拍板自7月3日起將課臨時反傾銷稅，徐富癸、郭國文、賴惠員以及鍾佳濱等立委於27日舉辦中國啤酒閃稅爆量闖關記者會，肯定部會政策的同時也反映大陸啤酒進口量相較同期暴增6成，除有閃稅疑慮外，更將加速台啤死亡交叉形成；也指出大陸啤酒的偽裝銷售、課增稅率不對稱等課題，期盼財政部、經濟部加速具體行動支持本土啤酒產業。

徐富癸委員指出台灣已成為中國啤酒出口的最大國，透過不當補貼的低價傾銷，今年第一季累計進口占比已飆破7成，整體市占率更自2015年起成長4倍，來到36%；反觀台廠啤酒不僅無法前進大陸市場，近年國產啤酒產能利用率、營業利益分別衰退了27%、34%，存貨量暴增224%，經濟部更證實中國啤酒低價搶市造成台灣啤酒產業嚴重損害，甚讓台啤面臨死亡交叉，呼籲政府應正視產業危機。

郭國文委員表示，中國啤酒不只影響到產業，更進一步影響到生計。以他自己選區的善化啤酒廠為例，員工人數10年前為451人，到去年僅剩283人，減少 37%。郭國文強調，中國啤酒業者的各種行為擺明是在吃台灣政府的豆腐，中國啤酒對台灣的衝擊只會越來越嚴重，希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力。

針對臨時反傾銷稅的稅率，郭國文也質疑，對台啤市占影響最大的麒麟BAR，臨時稅率僅 13.13%。希望主管機關在認定最終稅率時，同步也應考量雙方貿易不對等及市場端的最終價差。現在台灣品牌無法出口到中國去，站在國與國的對等貿易關係來看，這是不公平的，加上現在存在4到5塊以上的價差，都考慮進去，再來確定反傾銷稅率的擬定。

鍾佳濱委員也反映許多外包裝有黑熊、黑鮪魚的台灣元素，或直接標記是美國暢銷的啤酒，但內容物跟外包裝卻沒有任何連結的中國產啤酒，模糊產地容易誤導消費者選購；除提醒國人注意偽裝啤酒的同時，也希望相關部會未來針對啤酒產地標示進行調整。

賴惠員委員也指出近7成民眾支持政府介入維護啤酒市場公平競爭，多數民眾認為雙邊貿易應該對等公平、支持台製啤酒、不希望經濟上被中國單方面打壓。有超過6成民眾認為價格低廉是中國啤酒成長主因，與經濟部產業損害認定一致。

尤其有超過4成5的民眾認為啤酒產地會影響購買意願，但中國所進口啤酒包裝上都強調「美國知名品牌」甚至放上台灣元素，但原產地字體卻只有芝麻大，顯然是要使消費者誤信。賴惠員也強調，有超過8成4的民眾支持啤酒瓶罐標示應放大產地資訊，國庫署應該要有更積極的作為。

財政部關務署指出這次臨時課徵稅率主要是依據廠商問卷回覆所擬定，因部分其進口商並沒有回覆，才會被課徵到最高稅額；後續部門將進行實體問卷稽核，確認廠商先前提供數據的正確性，作為未來課稅參考依據。

而有關於啤酒產地標籤爭議，這部分都是依法行政，加上需符合WTO相關法令規範，因此目前並不會有大幅度調整。