外交部表揚退休與現職人員 林佳龍肯定：是台灣外交最堅實後盾

為表彰長年在外交戰線上默默耕耘、貢獻卓著的同仁，外交部長林佳龍26日親自主持「外交部頒獎典禮」，向一群長年奮戰於第一線、即將退休或仍持續投入國家外交工作的同仁，表達最深的敬意與謝意。林佳龍強調，他們是台灣外交的無名英雄，更是國家最堅實的後盾。

林佳龍首先頒發「外交部專業獎章」給石瑞琦大使等 11 位資深同仁，獲獎人都曾擔任駐外大使或一級單位主管，是台灣外交現場的實戰指揮官，也是在國際局勢風起雲湧之際，堅守崗位、捍衛國家尊嚴與國人利益的無名英雄。隨後，林佳龍頒發「退休服務獎章」給嚴竹蓮等26位同仁，感謝他們將人生中最精華的歲月奉獻給外交工作，從基層歷練至資深職位，足跡遍及世界各地，並讓世界認識台灣。

林佳龍也在典禮中特別表揚三位現職模範公務員——周怡靖、林志華與高毓鎂三位科長，分別在中美洲、大洋洲與歐洲的外交事務中表現卓越，展現高度專業能力與穩健抗壓特質，是當前外交部的中流砥柱。此外，獲頒「工作績優人員」的 20 位同仁中，林佳龍特別提及即將退休的日文資深翻譯蘇定東老師，蘇老師在外交部服務長達 27 年，是府院倚重的日文口譯人才，長年擔任台日友好交流的無形橋梁，貢獻卓著，值得敬重與感念。

作為國合會董事長，林佳龍日前亦頒贈「睦誼外交獎章」給從史瓦帝尼、巴拉圭技術團退休的葉常青團長與周俊賢團長。林佳龍說，兩人都長年駐外，透過農業與水產技術協助友邦改善糧食供應與產業發展，不僅實踐「Taiwan Can Help」的精神，也積極培育後進，為台灣援外工作注入源源不絕的能量。

林佳龍提到，台灣的外交空間雖然長期遭受中國打壓，但「已經走出自己的道路」，不再仰賴他人定義，而是以民主制度、自由生活、頂尖科技與豐富文化，自信地在國際舞台上發揮良善的力量，贏得世界的尊敬與信賴。林佳龍表示，外交部同仁無論在國內或駐外館處，始終以「Team Taiwan」精神 24 小時接力工作不休。近期泰國、菲律賓與汶萊陸續給予我國免簽待遇，正是外交同仁努力不懈的具體成果。

林佳龍最後表示，期待所有外交夥伴無論現職或退休，都能成為「Team Taiwan」的終身會員。他也誠摯邀請資深外交前輩們，將寶貴的經驗和故事記錄下來，外交部將協助保存與典藏，這些智慧得以流傳、精神得以延續，因為「你們的人生奮鬥史，就是台灣的外交史」。