2025總統盃運動賽事報名開跑 邰智源、陳念琴任代言人

體育署主辦、文化總會協辦「2025總統盃－全民運動賽事」27日宣布，三對三籃球賽事報名正式開跑，文總同步釋出第二支形象影片，由代言人邰智源、拳擊女王陳念琴擔綱演出，並邀請賴清德總統親自入鏡拍攝為賽事宣傳，更預告運動部即將成立，號召全民一同加入運動行列。

文總秘書長李厚慶表示，這是文總繼2022馬祖國際藝術島後，再度邀請拳擊女王陳念琴跨界合作拍攝宣傳影片，搭配充滿活力、幽默風趣的總統盃代言人邰智源，共同詮釋「全民主場」的精神，而賴總統也親自參與拍攝，展現對運動推廣的高度重視，也期待運動部的成立，能為台灣打造更全面、友善的運動環境。

邰智源說，台灣是一個有活力、生命力的國家，他認為辦這樣子的運動賽事，其實就是希望帶起台灣全民運動的風氣，大家應該把錢花在健身房、花在該運動的地方，少去醫院。運動除了改善體態，對自己的飲食和睡眠習慣也有幫助，不過也提醒大家，多運動是好事，但要適量、量力而為，不要做超過自己負荷太多的。

對於首度與賴總統同框拍攝，邰智源大讚賴總統主導性強、效率高，拍攝時非常用心，會顧及演員和鏡頭角度。回顧與陳傑憲、陳念琴共同演出的拍攝過程，邰智源也誇獎運動員真的很聰明，很快就能聽懂導演的提醒，並修正成適合自己的動作。

陳念琴則分享，過去踏進總統府，多是以選手身分參與接見儀式和英雄派對，這次可以和賴總統一起拍攝，是非常新鮮、特別的經驗。她原本有些緊張，但聽到有邰哥一起出演，心情便放鬆不少。至於總統盃賽事項目中最感興趣的是哪一項？陳念琴笑說：「我可能對街舞有興趣一點！」

「2025總統盃－全民運動賽事」聚焦三對三籃球與街舞兩大項目，鼓勵全民加入運動行列，賽事報名完全免費，還有獎金可領取。三對三籃球即日起至7月31日止開放報名，街舞大賽則預計於8月初開放，詳細辦法將陸續公告，請持續鎖定體育署官網、文化總會粉絲專頁。