觀光署長陳玉秀上任 喊話重新檢討國際旅客KPI

去年來台旅客未達千萬人次目標，交通部將再力拚達標。今就任的交通部觀光署長陳玉秀說，今年國際旅客的量應該會比去年好很多，但應思考是否該以「量」作為KPI單一訂法。

據交通部觀光署統計，2024年來台旅客785萬7686人次，未達預設的千萬人次目標。至於旅客來源地，前5大依序是日本、港澳、韓國、美國、菲律賓。今年截至5月5日止，總計350萬人次，比去年同期稍高。

陳玉秀說，今年的國際旅客人次應該會比去年好很多，但她認為，該思考台灣是否要以「量」作為KPI單一指標，諸如日本京都、西班牙巴塞隆那都在抗議觀光公害，她對永續的想像不單停留在環境，永續也應該是旅客、住民各自安好，畢竟觀光客來台，某種程度享受台灣提供的資源，過多遊客會對原住戶產生影響，必須有所取捨，應有更好的KPI制定方式，提高旅客在台灣旅遊的滿意度也很重要。

對於疫後我政府全面禁止陸客入境，業者苦等解禁。陳郁秀說，開放陸客必須站在國家政策角度來看，她會替業者充分溝通、表達需求，但仍須尊重國家政策的決定，與此同時，觀光署也積極擴展海外據點，部分新的據點雖不會馬上產生大的效益，但蹲點有其必要，短中長期計畫將持續修正。

此外，陳玉秀也提拋出新想法。她說，Taiwan Pass可串接食宿遊購行，應可發展更多樣貌，外國人來台最喜歡逛超商，因為很便利，若Taiwan Pass未來有機會擴大，對國際觀光客會很方便，但目前還要先了解作業程序、邀集超商業者討論等，看有無可能成為觀光助力。