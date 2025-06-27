首位業界出身觀光署長交接 三大重點工作目標曝光

交通部觀光署27日舉辦署長交接典禮，新任署長陳玉秀表示，自己上任後有三大重點工作外，同時也在構思是否要把觀光與台灣超商文化串聯，未來也會找來超商業者討論。

前觀光署長周永暉則指出，自己在茲念茲的就是人才培育跟創新，這兩項任務是自己最重視的，接下來也要交棒給新署長，期許接下來觀光署能夠有更好的未來。

陳玉秀表示，對於自己接下來觀光署業務發展他有三大工作重點，首先是找回大家對土地的認同，其次就是協助產業，像是繁榮觀光產業，協助轉型，讓大家可以共好活絡整個觀光經濟；第三就是用觀光對全世界發聲，其實觀光業是國家實力跟人民生活與文化的傳遞，因此觀光的宣傳絕對是具備一定的國家推力。

陳玉秀說，今年度已經到了一半，從觀光署的業務來看不只是從產業對接，也要對接到民眾，接下來應該會先花一點時間把業務熟悉與梳理，後續才能去盤點看是否要對業務做整併或是新的策略引進，目前沒「大刀闊斧」的打算，要先把重點業務拉出來，把亮點做出來。

另外，對於今年來台旅客目標千萬人次，陳玉秀表示，應該還是會朝向多元市場開發，並且希望能提升來台旅客多停留的時間，至於產業缺工問題，接下來還是會先去了解一下產業需求，看業者端真正需求的是什麼，並給予協助，像是如果可以用科技解決的就透過數位轉型來協助業者轉型。

此外，陳玉秀也提到，外國旅客對於台灣的超商文化相當有興趣，因此自己也在構思是否要透過T-PASS的導入，串聯台灣觀光與超商之間的連結，接下來可能也會找超商業者來開會討論，看未來是否有機會朝向這目標前進。