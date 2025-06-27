墾丁訂房率慘 新任觀光署長陳玉秀：數字未必精準 補助不是最好方式

交通部觀光署今舉行卸任、新任署長交接典禮，新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。面對墾丁暑期旺季訂房率慘澹，該如何挽救國旅？她說，補助不是最好的方式，且訂房率等數字未必精準，應先了解實地狀況，才能提供解方。

陳玉秀表示，觀光署業務繁多，且已經來到年中，她將先花點時間做業務說明，目前沒有大刀闊斧的打算，而是就現有業務進行整併或拉出幾個亮點、重點，對國內外宣傳。

面對墾丁暑假旅遊旺季慘澹，訂房率大幅下降，有媒體提問是否就促進國旅提供補助或其他計畫？陳玉秀說，補助不是最好的方式，她會再找相關單位了解墾丁在地實際情況。

她進一步說，數字未必精準，前幾年疫情期間國旅活絡，最受惠的是離島或中南部，若跟疫情期間相比，大家會覺得國旅突然變不好，實際上可能只是恢復日常。她前陣子到台東旅遊三天，住宿價格並沒有大家想像得高，民宿服務好，住房率也高，當中是否有資訊落差、誤會，應就事實面了解，觀光署才能提供解方。

陳玉秀表示，觀光是需要人去體驗的產業，無法光從紙上資料感受，民宿業者所提的住房率不必然精準，不排除業者可能怕被課稅，唯有現場了解、更細緻盤點資訊，才可能研擬好的對策。而數據更精準，也正是觀光署推動數位轉型的重要項目，包括出入境人數更即時，才能掌握市場情報，進而做出市場反應跟決策。

至於觀光旅宿業缺工問題，陳玉秀說，各職務關切的點不同，有些職務確實可用科技化服務解決人力短缺，像她5月份去日本瀨戶內海，入住的飯店櫃檯只有1名員工， check in、check out機器處理即可，必須先釐清哪職務項目缺工，能以哪些科技輔佐。

她強調，缺工是全球性議題，非台灣獨有，也不是只有觀光旅宿業缺工，因此這是國家戰略問題，由中央通盤考量決策，她相信會將觀光業需求納入。但這不只是人力問題，未來觀光業也會進行人才培育，針對清潔、行銷等各職能做階段性輔導與訓練。