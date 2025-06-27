快訊

涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

足球／C羅與沙聯艾納斯續約2年 將戰至42歲

中央社／ 利雅德26日綜合外電報導
足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo） 路透社
足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo） 路透社

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯球會今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度與球隊續約2年。幾個月來，外界一直在猜測C羅下個賽季會加入哪支球隊。

法新社報導，艾納斯（Al Nassr）球會在社群平台X發文寫道：「羅納度（Cristiano Ronaldo）將續留艾納斯直至2027年。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，新合約2027年6月到期時，羅納度已42歲。

在官方證實羅納度續約前幾分鐘，艾納斯隊發布一段預告影片，40歲的羅納度在片中沿著海濱漫步，並說道：「艾納斯，直到永遠。」

羅納度隨後在他的社群媒體Instagram（IG）發文證實續約，內容寫道：「新篇章開始，同樣的熱情，同樣的夢想。讓我們一起創造歷史。」

羅納度2022年從曼徹斯特聯隊（Manchester United）轉會至艾納斯，他與球隊的合約今年夏天到期。

上個月，羅納度曾在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他會離開艾納斯。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

NBA／爵士沒試訓仍用選秀第5順位豪賭 貝利：想扮演領袖

足球隊也賺觀光財：義甲隊伍科莫1907的「湖畔足球節」奢華之旅

霍夫曼創作的宜蘭童玩節超萌巨星 「史努比鴨」絕佳打卡點曝光

巨星都愛高雄！八三夭拋重磅喜訊 搶先曝光3彩蛋

相關新聞

世大運／9位巴黎奧運國手領銜 我國196名好手出征德國

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會，我國代表團名單今天出爐，本屆賽事我國共派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競...

足球／C羅與沙聯艾納斯續約2年 將戰至42歲

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯球會今天宣布，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度與球隊續約2年。幾個月來，外界一直在猜測C羅下個...

馬祖馬拉松11月登場總獎金50萬 冠軍可獲等同體重高粱酒

邁入第十週年的「馬祖馬拉松」即將於11月1日正式開跑，賽事將在馬祖南竿福澳運動場鳴槍起跑，結合軍事坑道、海島風光、高粱酒...

把長濱的節奏帶進暑假 長濱馬帶動旅遊運動新結合

2025長濱雙浪金剛馬拉松上月4日，共吸引11個國家、超過2200名選手共襄盛舉，儘管活動已經落幕，不過今年長濱馬拉松從...

世大運／台美混血洪蓓文入選女籃隊 最愛喝珍奶

台美混血女籃好手洪蓓文入選今年世界大學運動會台灣女籃代表隊，7月將代表台灣征戰國際賽舞台，她表示很期待身披國家隊戰袍，並...

排球／台中銀行亞洲沙排賽屏東站7月登場 我國4隊參賽

2025台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站，7月17日「南島熱浪」即將熱情登場，台灣30歲好手謝雅仁再度披上國家隊戰袍，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。