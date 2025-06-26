面對陸威脅 李大維：不能全仰賴外力支持

資深外交官李大維昨天談到美中台關係，他說，台灣在中美關係的架構下，對中方而言是核心議題，但對美國則優先次序不高；來自對岸的威脅確實是存亡議題，當然不能全然仰賴外力支持，政府正確領導，加上國民的團結才是真正長久持續的能量，這是一九四九年開始從未改變的法則。

對於給未來台美關係的建議，李大維接受媒體訪問時說，「進過廚房知道廚房裡的辛苦」，如今畢業了就不對在廚房的辛苦外交人員給予建議；但要穩妥還是「中道審慎」為較好原則。

李大維在新書中提到，許多人認為美國總統川普的領導方向不可預測，交易作風大膽到危險，而有不少悲觀的看法；但無論如何，從實務角度考量，在川普任期四年，台灣還是必須謀求應對之策，設法深化交往，保障自身國家利益和人民福祉。

李大維在外長章節提及前總統蔡英文在二○一六年的就職演說，他說，事後從美國管道得知第一時間中方智庫專家反應尚屬正面，「但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受。」

李大維指出，中國國務院台灣事務辦公室隨後稱，蔡演說在兩岸同胞最關切的兩岸關係性質採模糊態度，沒有明確承認「九二共識」和認同其核心意涵，也沒提出確保兩岸關係和平穩定發展的具體辦法，「是一份沒有完成的答卷」。

李大維表示，以事後之明角度來看，原本尚有些許空間的機會之窗，後來演變為惡意螺旋。

李大維說，因北京當局未給予蔡總統就職演說正面評價，加上世局、政治、軍事、經濟結構性變化，兩岸關係也不如過去八年熱絡，使得媒體多以「冷和平」稱之，雙方雖暫無溝通，但也沒有發生衝突。他認為，「冷和平」氛圍能持續多久，無人能料。

李大維在書中寫道，研判北京當局對蔡政府充滿焦慮，遲早會出招，問題只在何時和如何，以及出手力道有多重。果然，上任之初，就碰到外館網頁受到駐在國要求移除的警告，接著，非洲友邦聖多美及普林西比在二○一六年十二月廿一日與我國斷交，這正是北京的另一次出手。