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文策院董事長王時思談規畫 兼任就是要採「院長制」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文策院舉辦媒體茶敘，新任董事長王時思(左)向媒體分享願景。右為代理院長胡婷俐。記者陳宛茜／攝影
文策院舉辦媒體茶敘，新任董事長王時思(左)向媒體分享願景。右為代理院長胡婷俐。記者陳宛茜／攝影

文策院今天舉辦媒體茶敘，新任董事長王時思向媒體分享上任的規畫。王時思也是現任文化部政務次長，她表示，作為兼任董事長，會將文策院的實際經營權交給院長，自己的任務則是建立制度和對焦政策，讓文策院的運作和文化部政策可以銜接。

至於外界質疑的「臂距原則」，她表示，文策院不會因為董事長由文化部官員兼任，就無法保持臂距原則。文策院的定位應該是「獨立於非專業的外力干擾」、而不是跟文化部保持距離 ，這也是她希望跟文策院團隊一起建立的防線。

文策院董事長由文化部任命，院長則由董事長任命、但須董事會通過。文策院成立六年來，共計有四任董事長、三任院長，四任董事長中有兩任是兼任。文策院究竟是由董事長主導的「董事長制」？還是由院長主導的「院長制」？外界始終霧裡看花。

王時思表示，以她的理解和詮釋，只要董事長是專任，文策院就是「董事長制」；只要董事長是兼任，就是「院長制」。因此她這一屆的模式，將由院長主導經營和負起責任，董事長協助與監督制度的建立和政策的對焦，但人事權會採共同協商。她透露，第四任院長將在七月一日董事會舉行後公布。

文策院是行政法人，但預算全部來自國家，並掌握一百億國發基金的投資運用。而當年文策院籌備處「籌備」不到一年，便迅速升格為正式的行政法人，制度的建立出現問題。成立六年來，從頻繁的人事異動到經費缺乏把關機制遭濫用，文策院屢屢成為立委砲轟的焦點。

「文策院是獨立法人，但使用國家預算不能沒有規則。」王時思認為，前任董事長蔡嘉駿任內，已建立起文策院的商業運作體系；但來自業界的人往往無法理解政府組織的行政程序，「政府機關是透過行政程序和紀律來確認你的每個動作符合正義」，只要程序透明和符合正義，文策院就能獨立於非專業的外力干擾。

而今年是國發基金第二個一百億進入文策院的關鍵時刻，國發會也首度要求文化部擔任審議機關。王時思表示，她在此時兼任董事長，便是協助文策院建立運用國發基金等國家預算的制度和程序，並與文化部政策對焦，讓文策院在立院備詢時，也能向立委清楚說明投資方向。

法人 文策院 文化部

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