歡迎來到「怪獸世界」！2025新北市兒童藝術節7/12-7/20奇幻登場

2025新北市兒藝節結合民間力量，注入更多創意與活力，讓活動內容更為豐富多元。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市年度盛事「2025新北市兒童藝術節」將於7月12日至7月20日，每天下午4點到晚間9點，在新北市政府一樓大廳、新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。今年以「怪獸世界」為主題，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿異國風情的冒險國度！融合大小型表演、藝術裝置、手作體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，邀請紙風車劇團、FOCASA馬戲團、藝響臺灣文化劇團、O劇團、馬戲之門、米特薩克斯風重奏團等表演團隊，以及結合聲光音效、塗鴉技巧的韓國正宗塗鴉秀，展現「怪獸世界」的想像力與藝術魅力。

新北市副市長朱惕之昨(26)日出席發布記者會表示，新北市兒童藝術節辦理迄今已第17年，累積755萬參與人次，今年以「怪獸世界」為主題，由兒藝節經典IP怪獸們，帶領大家進入「怪獸世界」，展開奇妙的冒險旅程。規劃六大主題場域，包括夢幻之城、精靈谷、小勇士營、彩虹迷宮、魔法王國、天馬城邦，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、科技藝術等，匯集來自荷蘭、巴西、墨西哥、日本、韓國、臺灣及原住民排灣族等國內、外表演團隊及藝術家，呈現精采演出及大型藝術裝置，邀請大小朋友一同參與！此外連續三年風靡現場的「卡牌挑戰任務」，今年繼續推出全新卡牌，歡迎大家來挑戰卡牌蒐集的樂趣。

「2025新北市兒童藝術節」規劃六大主題場域，其中「夢幻之城」7月12日開幕演出邀請紙風車劇團帶來《哪吒鬧龍宮》揭開序幕。 圖／新北市政府文化局 提供

「夢幻之城」連續9日精采演出不間斷！7月12日(六)開幕演出由紙風車劇團以具有東方魔幻風情的《哪吒鬧龍宮》揭開序幕，結合真人表演、東方偶戲、西方默劇和傳統戲曲，搭配數位投影及動畫，打造目不轉睛的視覺饗宴。7月13日(日)，則由FOCASA馬戲團演出《解憂快餐車》，巧妙融合了懷舊情懷與馬戲特技，陪觀眾穿越時空，重拾純真快樂的童年記憶。7月19日(六)，由藝響臺灣文化劇團帶來《2025悟空大鬧恐龍馬戲團》，看悟空正面迎戰8米大暴龍，迅猛龍、三角龍、魔鬼龍齊聚市民廣場，帶給觀眾嗨翻全場的沉浸互動驚奇冒險。7月20日(日)閉幕演出《巧虎奇幻音樂世界1─MUSICALIA》，由O劇團與巧虎、桃樂比帶小朋友悠遊「怪獸世界」，結合管弦樂團、現場歌手、奇幻場景、百變造型，開啟音樂任意門!此外，7月14日(一)至18日(五)，有九天民俗技藝團、小青蛙劇團、虎劇團、米特薩克斯風重奏團等表演團隊，帶來每天不同的多元演出；7月13日(日)至19日(六)，還有來自韓國正宗塗鴉秀定目演出，透過魔術、現場作畫與即興互動，激發小朋友的無限想像力。

O劇團與小朋友最喜歡的巧虎、桃樂比將於7月20日帶來閉幕演出《巧虎奇幻音樂世界1─MUSICALIA》。 圖／新北市政府文化局 提供

「魔法王國」由黑川互動媒體藝術有限公司將市府大廳，打造成大型科技藝術「怪獸大作戰」互動體驗空間，透過多媒體影音與感應互動設計，讓觀眾沉浸在任務劇情之中，讓小朋友不只是靜態看展，而是透過空間和故事設計，化身主角，主動參與任務，在互動中學習勇氣、合作與希望，獲得滿滿成就感。

「精靈谷」散佈在新北市市民廣場周邊，涵蓋國內外藝術家9大藝術裝置作品，集結來自荷蘭、巴西、墨西哥、日本、臺灣及原住民排灣族藝術家，帶來吸睛藝術創作，包括可愛又可玩的「野豬沙坑」、「泡泡文字獸」互動腳踏車裝置、來自荷蘭透過風力行走的「仿生獸」、動手丟丟芒果冰淇淋的「芒果冰劍玉」，打造童趣感十足的藝術裝置作品。「彩虹迷宮」則是藝術家許庭甄創作的大型藝術裝置「繞尾巴」，好看又好玩！總計10組戶外大型藝術裝置，值得一一造訪。

斯巴達小勇士今年強勢回歸新北市兒藝節，7月12日至7月20日「小勇士營」將於市民廣場設置闖關關卡。 圖／新北市政府文化局 提供

曾經在2022年兒藝節期間，創下報名秒殺紀錄的斯巴達小勇士今年強勢回歸，「小勇士營」將於市民廣場設置闖關關卡，讓小勇士們進行勇氣與體力的挑戰活動。板橋區府中廣場則化身為充滿想像力的「天馬城邦」，由新北市傑出演藝團隊「天馬戲創作劇團」打造的獨家品牌「Recircus 移動綠劇場」，為亞洲首獲ISO 20121永續活動標章的表演藝術展演活動，以「永續」為初衷，透過馬戲「圈」起表演藝術、市集、生活等多元跨域合作，展現藝術與環境並進的實踐力。7月14日起至7月20日連續7天，「天馬城邦」將天天上演豐富節目，包括馬戲遊行、魔術、唱跳秀、戲劇等多樣演出，現場亦設有主題市集、馬戲體驗區，邀請親子到「天馬城邦」暢遊夢想王國。

板橋區府中廣場則化身為充滿想像力的「天馬城邦」，天馬戲創作劇團以「永續」為核心，打造的獨家品牌「Recircus 移動綠劇場」。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局表示，今年兒藝節除了新北市政府一樓大廳、新北市市民廣場、板橋區府中廣場主場外，文化局所屬各藝文中心與博物館也將同步響應，串聯全市藝文資源共同打造夏日藝術盛宴。包含新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、美麗永安藝文中心、新板藝廊、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、新北市立圖書館和新北市美術館，皆推出兒藝節響應活動，擴大參與體驗。以外，還有My Video、Mega City板橋大遠百、財團法人廣達文教基金會、聯華食品、FOOD超人、風車圖書出版有限公司、麗寶百貨廣場股份有限公司等單位的參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。

今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起探索「怪獸世界」，透過藝術、表演與遊戲，創造最奇幻的美好回憶！更多「2025新北市兒童藝術節」相關訊息，可上新北市文化局官網或「新北市兒童藝術節」粉絲專頁查詢。（新北市政府文化局 廣告）

★新北市文化局官網：https://www.culture.ntpc.gov.tw/

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