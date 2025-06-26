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綠委籲AI基本法納兒少保護 避免倉促立法

中央社／ 台北26日電

民進黨立委張雅琳林宜瑾今天以美國發生AI聊天機器人對未成年人造成危害案件為例，希望立法院教文委員會7月再次排審AI基本法草案時，數位發展部應在草案明確納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制及保護兒少個資隱私，更要避免倉促立法。

立法院教育及文化、交通委員會6月11日聯席審查人工智慧（AI）基本法草案，民進黨立委多次表達應等行政院版本提出後再審，聯席會最後決議，數位發展部於7月15日提出部版條文，7月21日當週併案排審。

立法院教育及文化委員會成員張雅琳、召委林宜瑾，以及台灣展翅協會秘書長陳逸玲、台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋今天在立法院召開「兒少用AI釀悲劇，立法不能再慢半步！AI基本法應納入兒少保護」記者會。

張雅琳表示，去年美國佛州一名母親控告某AI公司，指控公司平台旗下的聊天機器人引誘她14歲的兒子陷入「情感與性虐關係」，最終導致他自殺身亡，案件震驚全球案件，凸顯AI技術對未成年人的潛在危害。

張雅琳說，立法院教文委員會7月將再次排審AI基本法草案，因此她與林宜瑾及民間團體呼籲數位發展部應立即啟動兒少影響性評估，並在草案中明確納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制，也要避免倉促立法，導致無可挽回的狀況。

張雅琳指出，針對兒童可能使用的AI工具與服務，主管機關應建立「適齡使用指引」與「安全認證機制」，也應將「兒少最佳利益原則」明定於法。

林宜瑾說，如何讓心智未成熟的未成年人認識正確使用人工智慧，相當重要。她認為不只是數位發展部有責任，教育單位都應該要有正確使用人工智慧的基本知能，並傳達給孩子們。她的草案版本中，除要求各級單位要有人工智慧教育，「倫理教育」更是不可或缺。

立法院 林宜瑾 張雅琳

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