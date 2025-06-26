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王時思兼任文策院董事長 強調國際化目標

中央社／ 台北26日電

文化部政務次長王時思兼任文策院董事長近1個月，她今天說，文化部次長兼任，並非要干涉文策院，而是協助維持行政程序與紀律，並銜接政策，未來目標核心任務則以國際化前進。

文化內容策進院今天舉辦媒體茶敘，王時思表示，這是文策院董事長首次以文化部兼任方式，「這個情況表達我們現階段對文策院的想法。」對文策院來說，文化內容產業最關鍵是跟上全球市場變化腳步，文策院要有能力在政府體制之前預先掌握，跟上國際市場速度，才有可能在下一步立足。

王時思肯定文策院前任董事長蔡嘉駿任內將商業性思維帶進文策院，不同領域會有不同角度，蔡嘉駿建立市場往前看的規模；而她來自文化部，協助政策對接，建立行政程序與紀律，同時保有獨立機構特質，由新任院長帶領團隊運作。

王時思坦言，文策院經營6年，歷經許多調整與改變，但對整體文化產業仍有經營思維不足問題。除少數幾個團隊能夠長出開發到行銷的流程，但大部專案投資都停留在單一想像。她認為文策院在現有基礎下，應將自己當成一個品牌，讓業者能更清楚認定自我價值，集中、整理資源就是她的任務。

日前有學者針對兼任人事表達法人與部會間「臂距原則」疑慮，王時思表示，臂距原則對她來說，是指在專業、市場分析上不受行政部門與政治干預，而非與機構保持距離，假裝不往來。文策院使用國家預算，仍要受監督，既然使用國家預算做事，只要程序透明，就可受檢驗。

王時思表示，目前並無認定兼職期間有多長，對她來說，這就是真實的工作，非以階段性、過度性想法看待。對於未來，她希望能推動台灣文化內容產業轉型、深化國際合資合製與全球市場拓展，以及發揮行政法人組織彈性與紀律。新任院長人選則待7月董事會決議。

文策院 文化部 團隊

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