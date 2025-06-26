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環團將對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
守護外木山行動小組上午在立法院舉行記者會，揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。記者林伯東／攝影
守護外木山行動小組上午在立法院舉行記者會，揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。記者林伯東／攝影

環保團體表示，四接環評於2月26日大會在程序、法律、調查缺失等各項重大爭議中強行通過，其中，以更新改建的協和電廠場內土壤汙染情形更為嚴重，今天召開「協和土汙亂蓋牌 違法環評速停工」記者會，揭露台電內部企圖無視協和廠內土壤汙染嚴重情事、欲加速更新改建程序。面對經濟部與台電四接計畫重大違法爭議，守護外木山小組除針對違法環評提起訴願，也要求環境部長彭啓明為此下台。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，土壤汙染問題基隆市政府刻正依據土汙法採樣，7月初化驗結果即將出爐，但環境部竟然於6月24日前刻意搶在基隆市政府土壤汙染結果出爐前公告環評定稿本，且函文同意台電動工，怒批彭啓明完全不演了，先是在環評會「帶球撞人」，現在直接進行「非法掩護」，身為最高環境主管機關，反而刻意忽略土壤汙染的事實，已經不配擔任首長，應為此事下台謝罪。

基隆市議員陳冠羽說，近期市府環保局已經進場完成協和電廠土壤及地下水汙染的採檢，在汙染未釐清、整治無進展前，基隆市府應以土汙法規定，要求協和電廠不應進行任何形式的更新改建。基隆市政府對於相關的拆除執照與建築執照核發，更要嚴格把關，審慎評估環境風險與法規適用，不得貿然核准，成為違法程序的幫兇。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，環評的土汙調查地點為「油槽區至發電機組間1個樣點」，環評期間台電自主土汙調查報告中，看到同區域59個樣點有14個樣點超標，包含總石油碳氫化合物（TPH）和鎳超標，然而台電在環評審查期間沒有主動揭露，呼籲基隆市政府和環境部在協和土壤汙染的相關整治計畫尚未釐清前，協和開發場址範圍不能任其隨意進行開發行為。

基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，由台電內部的資料來看，台電從四接進入環評二階前期的2019年早已知道廠內有嚴重的TPH、多氯聯苯（PCBs）和重金屬汙染，卻不斷以自主檢查規避於環評內知情不報、刻意隱匿之事實，台電能如此囂張在環評程序中違法、加速環評通過與四接興建，最大的幫兇就是環境部長彭啓明，彭啓明不僅是護航經濟部放水的小弟，更淪為輾壓基隆市民健康的打手。

立委黃珊珊表示，彭啓明甫上任時宣示自己並非經濟部的環保署，但從以上事實看起來，環境部為了讓協和四接加速通過，不惜踐踏自己專業、對土壤汙染假裝不知道，除了是經濟部的環保署，更是經濟部小弟，完全支持公民團體提出訴願的決定，要求台電公開資料以供監督，未來除了持續監督，也會與基隆市府揭露汙染真相。

環評 基隆 台電

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