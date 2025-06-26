立委呼籲《AI 基本法》納入兒少保護 守住最低底線

立委張雅琳、林宜瑾與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會等團體26日召開記者會，呼籲數發部立即啟動兒少影響性評估，並在草案中明確納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制，同時也希望能夠針對草案應謹慎討論各項狀況，避免倉促立法，導致無可挽回的狀況。

張雅琳提到，去年美國佛州一名母親控告AI公司Character.AI，指控該平台旗下聊天機器人引誘其14歲兒子賽澤（Sewell Setzer）陷入「情感與性虐關係」，最終導致他自殺身亡。這起震驚全球案件，凸顯出AI技術對未成年人的潛在危害。

張雅琳說，在立法院，教文委員會預定於7月再次排定審查《AI基本法》草案，目前條文對於未成年人的風險評估與防護機制尚不完備。應以「兒少風險分級」為核心，建構完整的保護機制與配套措施，避免發生美國兒少使用AI造成的悲劇在台灣重演。

張雅琳指出，AI產品若涉及與未成年人互動、可能引發心理操控或資訊誤導，便屬於高度風險應用，政府應先行進行「兒少影響性評估」並設立分級標準，針對高風險應用制定預防、限制或禁止的規範。這不僅是國際趨勢，如歐盟《AI法案》皆有相關設計，也是保障基本人權的立法底線。

她建議，針對兒童可能使用的AI工具與服務，主管機關應建立「適齡使用指引」與「安全認證機制」。兒少保護不能只靠家長單打獨鬥，應將「兒少最佳利益原則」明訂於法。

林宜瑾表示，AI應及早落實各年齡層的教育，不管是使用教育、倫理教育等，有效地讓心智未成熟的未成年人，認識到人工智慧該如何被正確的使用，是件相當重要的事情。不只數發部有這個責任，相關教育單位都應該要有正確使用人工智慧的基本知能，並傳達給孩子們。

林宜瑾指出，在她的《AI基本法》草案版本，除了求各級單位要有人工智慧教育，「倫理教育」更是不可或缺；同時，政府應建立人工智慧濫用與危害的即時偵測、緊急應變與緊急處分的能力，如果人工智慧的使用可能致生兒少危害，應有相當機制阻止其發生。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，AI雖為兒少帶來學習與創新機會，卻也衍生出深偽影像、誘拐聊天機器人、AI生成兒少性影像等風險，甚至在校園中出現兒少間以AI進行的數位加害行為。多數AI應用並非為兒少設計，卻有大量兒少使用，現行法規與系統治理對此缺乏應對。

台灣展翅協會呼籲，《AI基本法》應將兒少保護納入核心架構，明定遵循兒童最佳利益原則，要求業者落實風險評估、年齡適切及安全設計與分齡使用規範，並禁止AI被用於對兒少造成危害的行為。此外，教育不應僅強調技術學習及應用，更應重視AI素養，協助兒少辨識虛實、理解風險。AI發展的同時，不應忽視兒少的安全與尊嚴。

台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋指出，面對AI帶來的劇烈衝擊，第一線教師與學生其實早已深受影響，卻缺乏制度性支援。學生仰賴生成式AI交作業，卻未曾接受資訊判讀與負責任使用的訓練；老師在現場看見這些變化，卻缺乏明確教學指引，也不知該從哪裡開始談起。

謝忠瑋強調，AI教育不應只停留在操作層次，更應涵蓋理解、判斷與後果承擔。不能再讓現場各憑本事、疲於奔命。他呼籲《AI基本法》應將數位公民素養納入核心精神，並明確由教育體系負起教學責任，否則法律即便立了，現場仍難以啟動轉型，無法真正落實兒少保護的初衷。

謝忠瑋指出，近年如歐盟與OECD等國際組織，已將AI素養納入教育政策討論，台灣也應及早建立適齡使用指引與系統性教學規範，讓學生成為未來AI環境的參與者與設計者，而不只是受保護的使用者。

張雅琳表示，在AI技術日新月異的數位浪潮之下，未成年人不該獨自面對AI所產生的風險。美國佛州的案子，不只是單一家庭的悲劇，是社會共同應該承擔的責任。記者會中共同呼籲所有關心兒少未來的人，一起站出來支持《AI基本法》草案應納入未成年人保護條款，以及保護兒少個資隱私為前提，這些也該是AI政策的核心。科技可以改變世界，但立法要先守住最低保護底線。