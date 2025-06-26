AI導入防救災整備 雙北、桃園「雨水下水道系統」列優等

內政部國土管理署今公布「114年度雨水下水道系統維護管理年度訪評」成績，將全國22縣市共分甲乙丙3組，台北市、新北市、桃園市為優等，其他縣市為甲等。國土署表示，地方政府運用AI等新興科技導入防救災整備，因應氣候變遷及強降雨挑戰，有效提升國內整體防災韌性。

國土署表示，今年度引入新一代防撞無人機來協助雨水下水道實地訪評及勘察工作，並首次搭載光達（LiDAR）設備，透過雷射探測及測距技術，同步蒐集高解析度影像及點雲資料，建立雨水下水道三維空間的立體資料，藉由導入新式科技設備精確掌握箱涵內部的實際狀況，以做為後續維護管理工作的參考依據。

另抽水站、調節池等重要防汛設備的維護管理也是訪評重點，經由全面督導地方政府各抽水站汛期前的整備工作，落實清淤及相關設施設備的日常維護管理作業，以因應氣候變遷及強降雨之挑戰，守護民眾生命財產安全。

國土署指出，地方政府運用AI等新興科技導入防救災整備，積極提升整體維護效率及防災能力，包括台北推動公有建築物防洪基準線制度，防範建物內淹水之情形；新北市運用監視影像進行雨絲辨識，透過AI學習快速判斷雨勢，掌握面對短延時強降雨或颱風來襲時都市計畫區雨水下水道及易淹水地區的雨量及水位變化，經由爭取更多時間進行應變工作，減少民眾生命財產的傷害。

而桃園市導入AI智慧辨識與管理平台，並首創雨水人孔扶手式防墜網，使雨水下水道維護人員在局限空間作業時增加安全性及便利性。國土署說，部分縣市透過建置資料及數據整合平台，有效串接工程與防災資訊，強化災害預防、搶救、復原等防救災工作，積極守護民眾安全，可作為其他縣市長期施政優化參考。