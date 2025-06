首位魯凱族原住民從美國西點軍校畢業杜宣臣 曝赴美就讀原因

首位台灣魯凱族原住民從美國西點軍校畢業的陸官學生杜宣臣,今天參加三軍八校畢業典禮受訪時透露,因從小聽父親講述祖父抗戰故事,並閱讀西點軍校相關書籍,報考官校後,提升自己語文能力報考,在校習得世界觀,並當有品格的領導人,期許自己未來為國家盡一份力。

114年三軍八校院聯合畢業典禮今天上午在陸軍官校舉行,5名陸海空及國防大學學生代表受訪,包括第一位美國西點軍校工程管理系畢業的原住民魯凱族學生杜宣臣、陸軍官校政治系畢業的史瓦帝尼籍的外籍生瑟菲爾、海軍官校應用外語系第一名畢業的林姵鏵、美國空軍官校畢業的台灣首位女性畢業生林樂觀、國防大學理工學院首位女性實習旅長的程鈺婷。

其中首位我國魯凱族原住民從西點軍校畢業的學生杜宣臣受訪指出,會從軍的奇蹟是因父親從小和他講述祖父參加抗戰的故事,讓他產生從軍的嚮往。國中時,父親贈送他「西點軍校給青年的忠告」及「西點軍校領導魂」相關書籍,因此得知西點軍校。

杜宣臣指出,在一次到美國遊學機會,得知報考官校有機會可再報考國外軍校,便以此為目標,在假日提升語文能力及學科能力,後順利就讀西點軍校

「在西點軍校求學期間,瞭解到照顧同仁的重要性。」杜宣臣表示,在校期間不論是生活、課業還是體能上,感謝學姊給了他極大幫助,學校生涯讓他拓展了眼界及世界觀;在美日交流時,理解世界各地風土民情,也藉機推廣台灣。

杜宣臣指出,西點軍校期許學生畢業後當一個有品格的領導者,要照顧官兵和部隊。令他最印象深刻的一句話是「choose the harder right over the easier road」,意思是指「永遠都要做對的事。不要投機取巧」,因為投機取巧的後果是巨大的,我們無法承擔,期許自己能保持專業,持續學習。