中部智慧製造新核心納無人機 修法助企業打國際盃　

台灣中部為我國精密機械等傳統製造業核心聚落，前年產值達6兆元，行政院有意將中彰投雲打造成智慧製造新核心，藉台積電、美光領導半導體產業，再透過漢翔打造無人機非紅產業鍊；為協助產業打國際盃，經濟部次長何晉滄說，未來將加速修正「企業併購法」，輔導產業成立控股公司，再祭稅捐優惠抵減做為誘因。

行政院規畫6大區域產業與生活圈計畫，其中北北基宜首都圈黃金廊帶、中彰投雲精密智慧新核心尚待政院核定，而桃竹苗大矽谷、嘉南高屏大南方新矽谷、宜花東屏南東部慢活城鄉、金馬澎低碳樂活離島已準備上路。

經濟部今天赴行政院會報告中部精密智慧新核心推動方案。行政院長卓榮泰指出，政府規畫透過核心產業雙軸大轉型、現有核心再造新核心及運用法人驅動產業創新三項策略，提升精密機械、半導體、光學等產業優勢，完善產業發展所需的生活機能，匯聚國內外人才，成為全球領先的精密智慧新重鎮。

經濟部產業發展署長邱求慧簡報時說，台中為精密機械與智慧製造中心，將發展航太、無人機及半導體產業等高附加價值產業，彰化則從金屬製品和車輛零組件產業聚落，擴大至提升生活品質相關產業，如自行車、運動器材及智慧水五金等；南投將結合大專院校發展高值化精緻農業，雲林則發展智慧養殖並拓展至食品加工。

針對計畫三項策略重點，邱求慧指出，中部核心產業為產業精密機械、金屬製品及車輛零組件，未來將導入AI數位和綠色雙軸轉型，提升產業競爭力、降低成本，打造綠色供應鏈。

現有核心再造部分，邱舉例，未來期盼打造光學產業，加速矽光子開發，半導體部分為雙核心，其一靠台積電帶動先進晶片製程或封裝，其二靠美光發展高階記憶體產業鍊；同時導入無人機核心產業，以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，鼓勵金屬加工業者升級為航太等級，並導入數位科技提升產銷效率，發展智慧農業。

由於嘉義已建置亞洲無人機AI創新應用研發中心，被問及與台中無人機核心產業的競合，邱求慧說明，中部地區為精密製造、金屬製品的產業聚落，盼透過方案鼓勵更多業者投入無人機產業，再配合嘉義產學研中心，共同打造互相支援的非紅產業鍊。

至於運用法人驅動產業創新，邱提到，將引進學研單位等外部力量，建置AI試產線，協助中小企業扮演「中央廚房」角色，投入打樣、試量產，提升研發效率，並建置法人AI模具中心加速業者加工效率，同時與法人、大專院校合作培養AI人才。

不過，針對方案預算規模與預估效益，行政院政務委員、國發會主委劉鏡清說，未來力拚每年產值最多提升5％；邱求慧今天指出，計畫仍待政院核定，才會訂出具體目標。