HLA悦為夜歸的國人 在台灣．青埔點一盞回家的燈

撰文／ 車維晏

凌空123米無限視野，望盡青埔億萬夜景，收藏家族至高價值。 圖／中悦建設提供
凌空123米無限視野，望盡青埔億萬夜景，收藏家族至高價值。 圖／中悦建設提供

歷經關稅戰後、美金貶值等全球重大經濟風暴，許多人轉以台幣穩守實體房地產，家族需要一座世代安放的座標，豪宅價值也回歸成富豪傳家的重要資產。

而一座具有傳承價值的建築，能走過時代，創造永遠流傳的美。中悦建設以「留一棟最美的房子在台灣」為使命，用30多年來看遍世界、創造頂尖的深度累積，在青埔核心推出【HLA．悦】，以3168坪基地、31層凌空視野、齊質135坪等創舉，突破青埔最大格局；並與台北文華東方酒店的設計團隊HLA聯手創作，精準共鳴高資產家族的傳世豪宅需求！

層峰高度　唯有中悦獨獻
【HLA·悦】坐立3168坪壯闊基地，只蓋817坪建築面積，以超低建蔽率留下超過2350坪，在城市核心種植了珍貴難尋的綠浪景觀，同步國際綠色豪宅思維，落地實踐了超高綠覆生活！並將建築拉高至123米，在凌空31層環景天際，以視野跨越城市邊界，俯瞰風景，也盡收價值；齊質135坪規劃，更是突破青埔最大尺度。這不僅是細膩工藝與絕頂規格的展現，更是唯有中悦建設，以定義豪宅的深厚實力，專獻層峰家族，最極致不凡的人生高度！

一座莊園的美，不只是當下的賞心悅目，而是歷久彌新的涵養。 圖／中悦建設提供
一座莊園的美，不只是當下的賞心悅目，而是歷久彌新的涵養。 圖／中悦建設提供

富豪獨立會館 家族傳家座標
【HLA·悦】以超大尺度頂級工藝，擘劃青埔唯一圓形獨立公設會館，迎賓大廳挑高10米拉開震撼序幕，配備25米銅離子泳池、SPA室、健身房、宴會廳等空間，裡外皆體面了款待之道；專為家族打造千坪私人莊園，更是斥資6000萬移植百年老樹造景，環抱著會館與建築，完美了追求隱私的生活深度。在青埔至高處，安放了家族歸心！

室內公設規劃「25米銅離子泳池」，展現飯店式高端細膩。 圖／中悦建設提供
室內公設規劃「25米銅離子泳池」，展現飯店式高端細膩。 圖／中悦建設提供

百米凌空視野 百坪傳家最美
【HLA．悦】鑄立天際123米高，站上青埔最高俯瞰天地，徜徉基地三面臨路的無限棟距視野，齊質135坪格局，戶戶擁雙L角270度大窗景「中悦Corner」，億萬豪景在您眼下，將奢華尺度拉到至高，打開內外通透的自由心境。一處專屬高峰的凌空建築，是【HLA．悦】對完美的無盡超越，也是對家族的上升祝福，更安放了傳家豪宅的目光與大願！

留一棟最美的房子在台灣
中悦建設為下一代創造永遠流傳的美，當家族在世界佈局展翼，在台灣更需要一處傳承榮耀的豪宅！當您走遍全球，在回到桃園的那一刻，您的心底會知道，有一座氣魄最美、高度最美、百坪最美的一盞燈，永遠在等著您。【HLA·悦】精準共鳴家族傳世豪宅需求，一生一遇的難得傳奇，最值得的人生豪宅！

【留一棟最美的房子在台灣】
——青埔傳家豪宅【HLA‧悦】，為菁英家族而建
https://youtu.be/7tAUVyULbcA?si=iRM6VcHh4z-gffKN

資料來源：中悦建設機構
預約專線：(03)382-5288
預約鑑賞： https://www.joyes-hla.com/
更多資訊請加入： https://lin.ee/04ab1Wv

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