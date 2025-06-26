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環境部赴德取經 盼攜手日韓打造亞洲單一碳市場

中央社／ 柏林26日專電

環境部率團赴德參與碳定價研習會，部長彭啓明表示，推動台版總量管制及排放交易不容易，透過研習可加強與利害關係人溝通，盼攜手日韓打造亞洲單一碳市場。

環境部於24日至26日參加在德國柏林舉行的「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，由環境部長彭啓明率綠色成長聯盟成員，與德方進行深度的碳定價制度研習與交流。

環境部解釋，ETS（總量管制及排放交易）的機制，簡而言之是在不同產業設定排放配額（免費配額），若配額有剩餘，即可透過交易給減碳不足的企業；不過，為了配合歐盟碳邊境調整機制（CBAM），2026年起至2034年將逐漸減少免費配額，在2034年完全以CBAM為主，不會有免費配額。

彭啓明會中表示，台灣與德國在排放交易方面的合作始於2018年，簽署合作備忘錄，並進行多次互訪，向歐盟學習EU ETS，這些交流對於台灣碳定價計劃的能力建構扮演重要角色。

他認為，要建立ETS系統並不容易，需要加強與企業及社會大眾溝通，並解決法律問題；此次參訪，對台灣與利害關係人共同發展ETS非常有幫助。

彭啓明說，將先邀集減碳前段班的企業進入「先行者聯盟」，試行台版ETS，也希望2027年至2028年推動ETS制度，與碳費制度雙軌併行，但仍要視社會溝通的情況而定。

他也提出願景，希望打造「亞洲單一碳市場」，雖然困難，但日、韓、台在液化天然氣（LNG）合作方面已有平台，若能合作碳市場將是巨大挑戰和機會。

此次研習會深入淺出說明EU ETS的運作機制，自2005年起至今已20年，宗旨在平衡環境目標與產業競爭力；其一是ETS1，主要針對下游產業，如發電、能源密集型產業、民用航空和海運等；另最快於2027年（若能源價格過高，可能延至2028年），針對上游產業（以由燃料供應商為主）及建築、交通運輸等推出的ETS2。

根據資料，ETS1自2005年試辦、2008年正式推動，2021年起至今進入第4階段，2024年與2005年相比，EU ETS1覆蓋產業的排放量已下降約50%，並正朝著2030年下降62%的目標邁進；至於ETS2目標，是到2030年相較於2005年排放量減少43%。

環境部 溝通 彭啓明

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