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影／環團指協和電廠土汙超標 批環境部非法掩護

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
守護外木山行動小組上午在立法院舉行記者會，揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。記者林伯東／攝影
守護外木山行動小組上午在立法院舉行記者會，揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。記者林伯東／攝影

守護外木山行動小組上午在立法院舉行記者會，揭露協和電廠場內嚴重土壤汙染情況遭台電長期隱匿，並批評四接環評在重大程序與法律爭議下仍於2月強行通過。

召集人王醒之指出，協和電廠場址檢出重金屬、多氯聯苯與總石油碳氫化合物等毒物超標8至54倍，依法應早列為汙染管制區。但是台電不僅未據實申報，環境部更於日前在基隆市政府檢測結果出爐前搶先公告環評定稿並同意動工，形同非法背書。王醒之批評環境部長彭啟明「非法掩護」，要求下台負責。

守護外木山行動小組指出，目前台電已委託廠區進行四階段細密汙染調查，預計至115年完成，土汙整治方案未明前，不應草率動工，以免造成基隆更大環境衝擊。行動小組已提起訴願，並籲基隆市府立即設置汙染控制場址。

王醒之 基隆 台電

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