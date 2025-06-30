青埔邁向藝文核心 美術館特區房價與城市質感雙升級

撰文／ 簡伶恩

桃園青埔重劃區在高鐵、機捷與大型公共建設三引擎帶動下，持續吸引建商與自住族關注，近年來房市發展不僅止於交通紅利，更朝向「質感生活」轉型。

尤其是桃園市立美術館座落的A19周邊，被譽為「青埔美術館特區」，桃園市立美術館由獲得2024普立茲克建築獎的日本建築師山本理顯設計，建築外型以「綠色山丘」為意象，強調建築與自然共生，目前桃園市兒美館已啟用，母館仍在興建中，預計2025年全面啟用。

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在國際級展演場館、藝文設施逐步落成下，該區成為桃園推進藝文城市定位的關鍵地段，也同步撐起區域房價天花板，吸引品牌建商競相進場。

根據實價登錄資料，青埔整體房價已穩定站上6字頭，而美術館特區部分熱區甚至突破7字頭。房市專家指出：青埔已從單純的交通宅轉向生活宅、質感宅，擁有美術館、青塘園、學區等環境優勢，對自住與長期置產族群而言，「不只保值，更具備未來性。」

事實上，美術館作為城市文化地標，隨著美術館落成帶動發展早已在全球多座城市驗證。如西班牙畢爾包（Bilbao）自古根漢美術館啟用後，從工業沒落城市蛻變為國際觀光熱點；擁有東京國立新美術館的六本木新城同樣是東京質感區塊。

同樣在台灣，美術館不僅是帶動發展，更擁有房價支撐效應，像是台中美術館特區則環繞國立台灣美術館與綠園道生活圈，藝文氛圍濃厚，吸引大量高端族群自進駐，而「台中綠美圖」尚未正式啟用前，周邊的台中水湳經貿園區，預售案已紛紛站上7字頭、甚至出現8字頭成交價。

高雄美術館特區，鄰近高美館與美術公園，周邊房價近年穩定成長，這些案例印證：「文化建設不僅是城市形象的升級，同時也是區域房市價值的潛在支撐力。」

房地產業者指出：「青埔交通已成既定利多，現在支撐房價的是生活完整性，尤其是文化設施的到位，對自住與長期置產族群極具吸引力。」其中，以A19區段最具指標意義。A19周邊為桃園市立美術館所在，加上青塘園、國際會展中心，成為具備國際會展樞紐、親水與綠意、建築與藝術的質感城市規格，吸引品牌建商插旗，產品線多元，競爭也進入精緻化階段。

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近期備受矚目的建案「樺龍淳藝」，位於A19與青埔美術館特區交會點，由樺龍集團打造，以雙塔地標形象規劃218戶優質住宅，外觀採用簡約藝術風格，室內坪數設定25至39坪，主打自住升級與小家庭首購、換屋客層。據了解，該案目前成交均價落在每坪70至75萬元之間，反映市場對美術館特區的價值認同。

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在市場進一步走向精緻與分眾的同時，青埔美術館特區的出現，為區域房市注入了「文化價值紅利」。當建築不再只是容器，而是生活內容的延伸，「樺龍淳藝」更是以藝術地標之姿，成為青埔藝文核心的重要門戶，也為桃園房市立下一座新的價值標竿。

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