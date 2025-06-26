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嶺東科大建構AI教學生態圈　新設「AI應用科技系」強化產學接軌與人才培育

文／ 李益國 提供

面對生成式AI技術革新浪潮，嶺東科技大學積極布局，透過系統化策略推動教學轉型與升級，建構具有永續性之AI教學生態體系。近期，該校於藝術中心隆重舉辦「教師應用生成式AI融入教學成果展」，匯集設計、時尚、智慧科技、商管、民生五大學院及通識教育中心近40位教師的成果，展現嶺東「普及AI素養」與「深化專業應用」雙軌並行的教育藍圖。配合教育部核定自115學年度起增設「人工智慧應用科技系」，嶺東AI教育系統已進一步完善，未來將以跨域整合與專業培育為雙核心，打造面向未來的高等教育新典範。

嶺東科大教師應用生成式AI融入教學成果展大合照。 圖／李益國 提供
嶺東科大教師應用生成式AI融入教學成果展大合照。 圖／李益國 提供

嶺東科大副校長暨高教深耕計畫辦公室執行長王兆華表示，學校從「教師培訓認證」、「課程跨越整合」及「數位資源共享」三大面向，奠定全校AI教育推展基礎。目前已有逾百位教師完成AI教學相關培訓，課程涵蓋率達85%。王副校長指出：「藉由已建立的教師共學社群，並推動AI教學認證機制，從而強化教師AI應用素養，促進校園內部知識共創與傳承。」

以應用成果尤為突出的設計領域為例，創意產品設計系邱瑋晨老師帶領學生應用AI進行創新設計，橫掃「2025世界前瞻設計獎」及「2025英國未來藝術與設計獎」等多項國際設計競賽白金獎、金獎與銀獎。邱老師表示，該系已全面導入AI應用於專業課程，並深入整合至設計流程，透過AI技術優化產品開發，幫助學生提升邏輯思維與設計決策能力，強化未來職場競爭力。

創意產品設計系學生應用AI設計作品於2025世界前瞻設計獎表現亮眼。 圖／李益國 提供
創意產品設計系學生應用AI設計作品於2025世界前瞻設計獎表現亮眼。 圖／李益國 提供

視覺傳達設計系胡辰忠老師亦於進修部課程中，結合Canva、ChatGPT、Midjourney與Perplexity等生成式AI工具，引導學生掌握文本與圖像生成技術。學生運用AI創作一系列主題式創意海報，不僅展現視覺創作能力，也拓展對未來世界的多元想像，體現AI於設計教育中的應用潛力。

視覺傳達設計系胡辰忠老師分享AI應用成果。 圖／李益國 提供
視覺傳達設計系胡辰忠老師分享AI應用成果。 圖／李益國 提供

隨著AI教育逐步深化，對於高階AI應用與實務人才的需求日益顯著。教學與學習發展中心主任陳志樺強調，教師應以正向態度引導學生善用AI工具，將其有效融入課程教學中，提升學習效率，並強化學生在數位時代所需的科技素養。

嶺東科技大學校長陳仁龍表示，AI技術的導入不應止於工具使用，而應轉化為教育改革的動能。未來嶺東將以「每位教師至少一門AI課程」為目標，並以新設的「人工智慧應用科技系」為推動核心，聚焦「生成式AI工程」與「智慧應用開發」兩大領域，積極對接產業趨勢，加速AI教育普及與深化，全面落實高教轉型與人才升級。

陳仁龍校長逐一了解每位教師成果內容。 圖／李益國 提供
陳仁龍校長逐一了解每位教師成果內容。 圖／李益國 提供

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