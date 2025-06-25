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迎戰重啟核三公投 民眾黨將辦百場座談會

中央社／ 台北25日電

核三重啟公投於8月23日投票民眾黨主席黃國昌今天表示，這是民眾黨推動的重大政策，黨公職要全力投入。根據民眾黨規劃，全台灣將舉辦超過百場座談會，安排種子講師宣講，現在也正規劃大型活動。

核三重啟公投8月23日投票，中選會委員會議日前決議，自8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，將由立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

民眾黨中央黨部今天舉行黨政聯繫會議後記者會，發言人吳怡萱轉述，重啟核三公投是這個夏天的重中之重，黃國昌在會中重申，這是民眾黨推動的重大政策，要求所有黨公職全力投入，黨公職需要深入地方舉辦座談會，也期待能廣邀社會賢達加入此次推動公投的顧問團，將能量發揮到最大 。

吳怡萱也轉述，黃國昌提到，民眾黨沒忘記去年底為了職場霸凌走上街頭，而立法院昨天三讀修正通過公務人員保障法部分條文，很遺憾民進黨立委在修正條文時集體缺席，一點都不在乎保障基層公務員，但民眾黨會一步一腳印兌現承諾。

黃國昌昨天在民眾黨團記者會上表示，將針對重啟核三公投舉辦百場以上小型說明會，以及北、中、南等多場大型造勢活動。記者會後詢問，接下來舉行的百場說明會將如何進行，是否會辦大型造勢活動。

吳怡萱回應，民眾黨預計全台將舉辦超過百場座談會，由黨公職跟地方黨部各別籌備舉行，並由民眾黨培養的種子講師去宣講，目前也正在規劃大型活動。

此外，民眾黨今天也正式成立青年宣講團。民眾黨青年部主任劉昱鴻強調，青年宣講團經過完整培訓後，未來會站出來對抗虛耗空轉的大罷免，將走上街頭、走進社區，與所有青年與民眾溝通，並呼籲民眾7月26日罷免投票日當天站出來投下不同意票。

民眾黨 投票 公投

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