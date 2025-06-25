調查局與軟體公會簽資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄

隨著科技資訊軟體產業發展日新月異，越來越多高經濟附加價值廠商，成為駭客組織覬覦對象，調查局今天與軟體公會簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

調查局指出，軟體公會會員大多數為高技術及高產值之公司，保有大量客戶個資及具關鍵競爭力之營業秘密，具保密性、隱私性及經濟性。若相關資料外流，除將衍生各類刑事案件外，更侵害企業權益，維護企業資訊安全的重要性不言可喻，實有強化資安防護機制必要。

調查局長陳白立表示，調查局與國內資訊產業最具影響力之一的軟體公會，簽署國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄，是落實政府國家資通安全戰略的「資安即國安」政策，建立安全可信賴的智慧國家目標。

為積極預防網路駭侵事件發生、提升我公司企業應變速度，降低事件損害，有賴相關單位即時提供資料與通報，於資安事件發生後，透過公、私部門合作協力，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團。

簽署儀式在軟體公會舉行，由軟體公會理事長沈柏延與陳白立共同簽署，調查局副局長吳富梅、資通安全處長張尤仁、台北市調查處長徐國楨及中山站同仁共同觀禮，場面隆重。