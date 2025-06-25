快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聽新聞
0:00 / 0:00

調查局與軟體公會簽資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局與軟體公會簽署資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄。圖／調查局提供
調查局與軟體公會簽署資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄。圖／調查局提供

隨著科技資訊軟體產業發展日新月異，越來越多高經濟附加價值廠商，成為駭客組織覬覦對象，調查局今天與軟體公會簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

調查局指出，軟體公會會員大多數為高技術及高產值之公司，保有大量客戶個資及具關鍵競爭力之營業秘密，具保密性、隱私性及經濟性。若相關資料外流，除將衍生各類刑事案件外，更侵害企業權益，維護企業資訊安全的重要性不言可喻，實有強化資安防護機制必要。

調查局長陳白立表示，調查局與國內資訊產業最具影響力之一的軟體公會，簽署國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄，是落實政府國家資通安全戰略的「資安即國安」政策，建立安全可信賴的智慧國家目標。

為積極預防網路駭侵事件發生、提升我公司企業應變速度，降低事件損害，有賴相關單位即時提供資料與通報，於資安事件發生後，透過公、私部門合作協力，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團。

簽署儀式在軟體公會舉行，由軟體公會理事長沈柏延與陳白立共同簽署，調查局副局長吳富梅、資通安全處長張尤仁、台北市調查處長徐國楨及中山站同仁共同觀禮，場面隆重。

陳白立強調，為配合政府提升資安防護至國家安全等級政策，該局近年積極廣招並培育資安專業人才，已累積豐富防制駭客攻擊調查實務經驗，具有協助提升資安聯防的專業能力及防護能量。

調查局長陳白立（左2）與軟體公會理事長沈柏延（右2）簽署資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄。圖／調查局提供
調查局長陳白立（左2）與軟體公會理事長沈柏延（右2）簽署資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄。圖／調查局提供

駭客 陳白立 資安

延伸閱讀

經長：美國壓制紅色供應鏈 台灣半導體AI資安受惠

友訊 資安接單報捷

加拿大：電信設施遭中國駭客攻擊

駭客「撞庫攻擊 」盜PChome點數 調查局逮車手頭送辦

相關新聞

對等關稅豁免期將屆 郭智輝：稅率有望朝好方向發展

美國啟動對等關稅後，又宣布90天的豁免期，但豁免即將在7月9日到期，對於關稅談判，經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展。郭智輝今天出席立院經委會進行報告，朝野立委也關心與美國的談判進展。 郭智輝表示，目前談判仍在進行中，而隨著美國開始針對紅色供應鏈採取懲罰或壓制手段，台灣半導體、AI、資安產業將具優勢，預期訂單會轉向台灣，此外，大陸被課高關稅後會產生外溢現象。郭智輝也說，美方最關切的大陸貨品來台灣洗產地，以及傾銷等2大問題，經濟部已妥善強化處理，並提供給行政院經貿談判團隊，期望關稅談判能有好的結果。

調查局與軟體公會簽資安聯防、營業秘密情資分享備忘錄

隨著科技資訊軟體產業發展日新月異，越來越多高經濟附加價值廠商，成為駭客組織覬覦對象，調查局今天與軟體公會簽署「國家資通安...

牽動高雄市長初選 湧言會要角趙天麟現身支持邱議瑩

民進黨立委邱議瑩角逐下屆高雄市長，今天上午成立高雄贏初選競選辦公室，黨內派系湧言會要角趙天麟突抱著花束以神祕嘉賓身分公開宣布支持邱成為下屆高雄市長，他表示以個人身分出席，不是以派系代表來表達支持，強調邱議瑩跨派系、跨黨派的市長候選人，派系已經不重要了。

影／立委林月琴籲檢討「同儕支持員」訓練內容與時數

立委林月琴今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立...

地面光電缺口竟達1400座大巨蛋面積 立委籲應重修環評標準

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園引發外界抨擊。高雄市政府昨已撤銷該場第二期水土保持計畫，經濟部昨...

史哲上任後今立院首場備詢 推高鐵2.0專案全面升級服務

立法院交通委員會今天邀請交通部觀光署、台鐵公司、高鐵公司進行人事調整及新任首長業務報告，而這也是史哲在接下高鐵董事長後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。