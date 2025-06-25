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GCTF論壇聚焦災害治理 34國專家共商社會韌性

中央社／ 台北25日電

外交部今天表示，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）邁入10週年，今年第3場國際論壇於23至25日舉行，聚焦公私合作提升災害治理，來自34國政府官員、企業與非政府組織代表來台共商社會韌性。

外交部下午發布新聞稿指出，由外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，以及國家科學及技術委員會所屬國家災害防救科技中心共同主辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）2025年第3場國際論壇，23日至25日在台北福華大飯店舉行。

外交部說明，這次活動主題為「人道援助的全球公私夥伴合作：災害治理與永續營運」，邀請來自34國政府官員、企業與非政府組織代表，以及台灣相關人員共150餘人出席。

外交部表示，與會者分享各國在實務上如何透過公私夥伴合作整合資源、應用科技與社區參與，有效提升防減災與應變能力，並深入探討公私協作在人道援助及災害風險管理的挑戰、成功經驗與未來趨勢，以持續推動包容性、適應性和有效的防災工作，強化社會韌性。

外交部提到，活動邀請聯合國前秘書長防減災事務特別代表暨聯合國減災辦公室負責人水鳥真美，就全球防減災合作發表專題演講。

外交部解釋，這次論壇也安排參訪慈濟新店靜思堂，介紹以慈悲科技實踐災害救援的創新精神，並造訪國家災害防救科技中心與中央災害應變中心，分享台灣科技防災與緊急應變機制。

外交部強調，GCTF自2015年成立以來，已舉辦近90場國際合作活動，今年邁入10週年，未來將繼續透過該平台深化跨領域合作、推動科技與實務結合，攜手全球夥伴共築更具韌性的國際社會。

聯合國 外交部

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