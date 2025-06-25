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林佳龍：中國藉台灣進行威權擴張 挑戰國際秩序

中央社／ 台北25日電

參與「台灣實習計畫」的美國愛達荷州樹城州立大學12名學生日前拜會外交部，外交部長林佳龍在社群媒體表示，當時他在回應有關學生詢問中國對台侵略意圖時說，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍於臉書發文指出，美國愛達荷州樹城州立大學（Boise State University）商經學院副教授馬爾（JackMarr）於20日率領12名學生拜訪外交部，這梯學生參與「台灣實習計畫」預計在台停留7週，分赴產業界與學術機構實習，並與姊妹校靜宜大學師生交流互動，深化雙邊學術與青年交流。

林佳龍表示，他在2017年擔任台中市長期間曾率團訪問愛達荷州，當時也有拜訪樹城州立大學，接受馬爾熱情接待，訪後更以台灣智庫董事長身分與該校簽署合作協議並設立「國際商業暨政治基金」，正式啟動「台灣實習計畫」。

林佳龍也提到，他在2017年見證了樹城州立大學與靜宜大學簽署合作備忘錄，兩校「國際企業學士2+2雙聯課程」於2019年正式開辦，為台美學術交流與青年國際視野拓展邁出重要一步。

林佳龍強調，這段緣分延續至今，自2018年「台灣實習計畫」啟動以來，馬爾每年率隊來台，並由靜宜大學接待，期間僅因疫情影響中斷兩年。這項計畫不僅有助台灣在美國建立正面形象，更促進雙邊人才、教育與民間交流。

林佳龍說，此次交流過程中，外交部特別從安全、經濟、教育等面向，向學生們介紹台美關係現況，並就中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議等重要議題進行說明，獲得學生高度關注與積極參與。

林佳龍特別提到其中一名學生以中文提問，「中國為何近年對台展現如此強烈的侵略意圖」，當時他回應說，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序，這已引起國際社會高度警覺。

林佳龍指出，深知外交對台灣生存與發展的重要性，當年以台中市長及台灣智庫董事長雙重身分，積極推動城市外交與智庫外交，期望深化台美關係。當年播下的種子已開花結果，身為外交部長，他將延續當年理念，繼續為台灣的外交奉獻心力。

林佳龍 外交部 台美關係

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