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協助身心障礙者自立生活 立委籲正視同儕支持員專業

中央社／ 台北25日電

民進黨立委林月琴今天偕障礙者團體舉行記者會，呼籲政府正視身心障礙者同儕支持員，應立即檢討現行同儕支持員訓練制度，並建立培訓及職業化經驗、提升服務量能。

林月琴表示，台灣約有120萬名身心障礙者，身心障礙者權益保障法明定自立生活的條文，包含個人助理、同儕支持員都是協助身心障礙者生活自立的角色；同儕支持員因為有共同障礙、生病的經驗，更能夠了解病人問題癥結點，從中解決病人在社區中的阻礙。

林月琴指出，同儕支持員是專業也是技術，但給付相當低，每小時薪資僅新台幣230元，不僅沒有勞健保，職前訓練也僅有18小時；根據統計，去年全台投入服務的同儕支持員僅208人，總時數只有4471小時，平均每人每月僅服務21小時，比個人助理的服務量還低，但服務量能低落，不是因為沒有人願意當，而是政府根本沒把這當作「職業」來規劃。

台灣社會心理復健協會秘書長滕西華表示，同儕支持員不僅是在聊天陪伴，而是以更專業系統方式整理自身生命經驗，進而去扶持其他障礙者，因此同儕支持員應被視為一種專業、職業。

桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心主任劉政奇表示，同儕支持員不只是「助人者」，更是以親身經歷提供真實建議及心理支持的「過來人」，而身障者有許多微小的不便，例如面臨大小便失禁，因為身體有異味就不敢出門，這問題同儕支持員就能予以協助。

劉政奇表示，社工講的話不一定比同儕支持員有用，「有時同儕（支持員）私底下講一講就通了」，他希望同儕支持員經過受訓，就能成為社會上具有生產力的人，協助縮短其他障礙者的摸索挫折及憂鬱焦慮。

一名參與同儕支持員的受訓者表示，如果同儕支持員有職業訓練與生活津貼，就能夠減輕經濟壓力。目前他上完課程後，擔任同儕支持員也似乎僅是兼職，期盼未來能被認可為正式職業。

林月琴對衛福部與勞動部提出4點呼籲，第一是立即檢討現行同儕支持員訓練內容與時數，並增設實習、倫理與資源課程，建立正式認證制度；第二，是將同儕支持員納入勞動部「身心障礙職類訓練項目」，比照其他技術職業進行規劃，並提供訓練期間的生活津貼與交通補助；第三，建立同儕支持員合理的聘僱機制；第四，提升同儕支持員服務量能。

職業 林月琴 勞動部

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