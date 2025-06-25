日本前經濟安保大臣訪台 聚焦區域情勢經濟安全

4月21日，一隻入侵花蓮卓溪中正部落掠食犬隻的台灣黑熊，在暗夜槍聲中倒下，傷重不治，扣下板機的卻是肩負保育黑熊之責的林保署森林護管員。事件震驚社會。 那一晚，護管員到底經歷了什麼，讓他選擇對黑熊開槍？開槍當下，他在想著什麼？事發後，面對內心的價值衝撞，與網路排山倒海的撻伐，又是否曾經後悔？在本報的持續追蹤下，這名護管員首度接受專訪，除了還原當晚，更揭露了在事件背後的隱藏問題。

2025-06-25 08:17