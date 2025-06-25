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日本前經濟安保大臣訪台 聚焦區域情勢經濟安全

中央社／ 台北25日電

日本前經濟安保大臣小林鷹之今天率團訪台，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並與外交部、國防部、經濟部就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

外交部上午發布新聞稿指出，日本前經濟安保大臣小林鷹之眾議員一行3人於25日至27日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統、蕭副總統，拜會立法院長韓國瑜、總統府資政邱義仁、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、台北市長蔣萬安等，就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

外交部表示，小林鷹之歷任經濟安全主管大臣、內閣府特命主管大臣（負責科技及太空政策）與防衛大臣政務官等要職，熟稔日本經濟安全政策，去年首度角逐自民黨總裁選舉，在青壯派國會議員中備受矚目。

外交部說，在當今國際政經局勢快速變動，各國日益重視經濟安全的情勢下，小林鷹之此次率團訪台將有助促進台日經濟安全交流，並強化雙方經濟產業韌性。

日本經濟 外交部 台日關係

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