影／立委林月琴籲檢討「同儕支持員」訓練內容與時數

立委林月琴今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立正式認證制度。並將同儕支持員納入勞動部「身心障礙職類訓練項目」，比照其他技術職業進行規劃，並提供訓練期間的生活津貼與交通補助。

與會團體表示，台灣相較於歐、美、澳、日、韓等各國身心障礙者同儕支持員培訓時數，雖因具體訓練內容、服務場域和各國政策而有差異，然因其被視為一項專業服務，故其訓練時數多數在100-120小時左右。課程涵蓋理論學習和實務實習，並多有國家認證機制，鄰近台灣的亞洲國家，韓國的同儕支持員培訓時數為100小時，完訓後跟國家發照認證，日本則有同儕支持培訓師、同儕支持協調員的認證。

而現行衛福部社家署，透過各地方政府所辦理的身心障礙者同儕支持員「職前」訓練課程18小時且欠缺實習，嚴重不足以讓同儕支持員了解如何提供服務，訓練形同「辦家家」般過場算數，完全不在意是否有效果，形同浪費。

與會者表示，「所有的障礙者都是自己問題的專家」，相較專業人員體系，透過有共同障礙經驗的「同儕」支持，更能使障礙者彼此間產生更強的認同感與獲得問題應對能力。