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影／立委林月琴籲檢討「同儕支持員」訓練內容與時數

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委林月琴（中）今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立正式認證制度。記者邱德祥／攝影
立委林月琴（中）今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立正式認證制度。記者邱德祥／攝影

立委林月琴今天舉行記者會，呼籲衛福部勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立正式認證制度。並將同儕支持員納入勞動部「身心障礙職類訓練項目」，比照其他技術職業進行規劃，並提供訓練期間的生活津貼與交通補助。

與會團體表示，台灣相較於歐、美、澳、日、韓等各國身心障礙者同儕支持員培訓時數，雖因具體訓練內容、服務場域和各國政策而有差異，然因其被視為一項專業服務，故其訓練時數多數在100-120小時左右。課程涵蓋理論學習和實務實習，並多有國家認證機制，鄰近台灣的亞洲國家，韓國的同儕支持員培訓時數為100小時，完訓後跟國家發照認證，日本則有同儕支持培訓師、同儕支持協調員的認證。

而現行衛福部社家署，透過各地方政府所辦理的身心障礙者同儕支持員「職前」訓練課程18小時且欠缺實習，嚴重不足以讓同儕支持員了解如何提供服務，訓練形同「辦家家」般過場算數，完全不在意是否有效果，形同浪費。

與會者表示，「所有的障礙者都是自己問題的專家」，相較專業人員體系，透過有共同障礙經驗的「同儕」支持，更能使障礙者彼此間產生更強的認同感與獲得問題應對能力。

同儕支持對於「同儕支持員」與「服務使用者」都是促進障礙者增加自信心與認同感的助力，透過平等與他人的互動交流，作為同樣有障礙經驗的個人，能透過自己的經驗和資訊有效的分享，協助支持其他障礙者能夠重新審視過去的經驗及發掘自身擁有的優勢，進而提升實踐生活目標的動力與能力，同時也能更進一步自我復元。

立委林月琴（中）今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，並建立正式認證制度。記者邱德祥／攝影
立委林月琴（中）今天舉行記者會，呼籲衛福部與勞動部，立即檢討現行「同儕支持員」訓練內容與時數，並建立正式認證制度。記者邱德祥／攝影

衛福部 實習 勞動部

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