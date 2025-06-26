「全家」移工筆友校園倡議活動 帶孩子經歷一場跨文化理解的永續教育旅程

14年前，一個男人獨自從家鄉菲律賓的機場起飛，來到這座孤懸海上的小島，台灣。初來乍到的他，看見店舖貨架上滿滿的異國文字，壓得他喘不過氣；想與人說話，卻因語言不通而欲言又止。

在對一切感到陌生的時光裡，他融進了名為「移工」的模糊印象中，鮮少有人能看見他真實獨特的輪廓。

14年後，因緣際會下，他受邀走進台南篤加國小，參加由全家便利商店、深耕移工教育的社創組織One-Forty，以及5% Design Action共同推動的「移工筆友校園倡議活動」。除了讓跨越千百里、來台灣討生活的他，得以和這片島嶼的孩子們交流，學生們也實地走訪「全家」店舖，在最貼近日常的便利商店中，觀察一個生活空間如何展現出對不同族群的尊重，並理解移工的處境及飲食文化。

一場相互理解的旅行，正要拉開序幕。

「移工筆友校園倡議活動」於6月9日在台南市篤加國小舉辦，希望讓學生透過參訪「全家」店舖、寫信給移工筆友，深入了解移工議題。 圖／One-Forty 提供

孩子走進全家便利商店打開新視野 看見友善空間對不同族群的尊重

「移工筆友校園倡議活動」一整天的行程，從參訪「全家」佳里佳里興店開始，早上9點，篤加國小學生們便騎著腳踏車、向目的地進發。

走進佳里佳里興店，「全家」品牌溝通經理王映儒化身一日店長，帶領著學生，一步步探索友善移工的設計：從櫃檯開始，移工結帳時，有了「溝通友善墊板」廣納印尼、越南、泰國、菲律賓四國語言的說明，讓他們能溝通無礙；再往下走，「東南亞商品專區」蒐羅來自印尼的「ROSTA」烤花生、越南的鳳梨蜜乾等東南亞家鄉味，緩解移工朋友的思鄉之情；走進冷藏鮮食區，商品上也有清楚的「NO PORK」無豬肉標示，讓穆斯林族群能安心選購。

「全家」品牌溝通經理王映儒化身一日店長，帶領著學生，一步步探索「全家」店舖內友善移工的設計。 圖／李清宇 攝影

根據勞動部統計，2025年全台移工人數已來到83萬，相當於全台第七大城市人口數。「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，過去移工多被認知為「勞工」的單一身分，卻忽略了其作為人而擁有的消費需求與樣貌，「我們希望『全家』不只是移工的購物場域，而是他們喜歡來、感受到被理解的第三生活空間。」吳采樺也說明，透過《移工便利商店大調查》，「全家」首次勾勒出移工們的真實需要，打造出最貼近需求的友善移工賣場設計。

「大家都知道『全家』的品牌精神標語是『全家就是你家』，我們不僅希望『全家』成為移工的第二個家，更重要的是讓整個台灣也成為他們的第二個家。2024年啟動『全家一起友善移工』計畫後，今年我們更進一步想把移工友善的議題帶入校園，希望培養台灣的孩子，從小就逐步成為一個對人和環境都更加友善包容的溫暖世代。」吳采樺眼神堅定地說。

看完店內的空間與產品設計，五六年級的學生們開始腦力激盪，提出屬於自己的「移工友善提案」：有的小組提出可以將「全家」APP首頁一鍵翻譯成多國語言；也有小組希望能為無法隨意離家的家庭看護移工設計外送服務；更有學生觀察到，「影印」也是移工們常使用的功能，建議影印機旁能張貼各國語言操作步驟說明。

除了參觀店內的空間與產品設計，五六年級的學生也腦力激盪，嘗試提出屬於自己的「移工友善提案」。 圖／李清宇 攝影

「以前我都覺得，他們幹嘛要拿像布的東西蓋在頭上？幹嘛要用手吃飯？但現在我知道，每個文化都應該被尊重。」篤加國小學生吳宥成說。透過孩子富有同理心的雙眼，「便利商店參訪記」從參訪進化成相互交流，除了讓學生藉由觀察商業生活空間，看見移工消費時遇到的困難及特有的飲食文化、展現出對不同族群的尊重，「全家」也從學生天馬行空的提案中獲得不少新觀點。

以教育種下理解的種子 紙飛機乘載著學生的好奇與想法 飛進每一位移工筆友的心中

結束了上午的參訪，眾人回到篤加國小，隨著孩子們魚貫進入視聽教室，他們注意到每個座位上都擺著一架由信紙摺成的紙飛機。在此起彼落的好奇發問之間，螢幕上大大打出了下午的活動主題——《移工筆友計畫》。

「老師想先聽聽看，你們覺得移工會遇到哪些困難？」篤加國小老師李思潔拋出問題作為開場，成功讓鬧哄哄的教室靜下來，引領孩子進入思考與想像。隨著「語言不通」、「機票錢很貴」、「薪水不高」等答案接連冒出，李思潔也沿著脈絡和學生說明，移工不只面臨和雇主之間的溝通障礙，還因為勞動環境差造成存錢困難，如果是穆斯林，更要提心吊膽避免吃到台灣常見的豬肉，生活大不易。

在寫信給移工筆友之前，孩子們專心聽著篤加國小老師李思潔、陳姍鴻講解移工議題。 圖／One-Forty 提供

看著孩子們的熱情反應，默默坐在台下觀察的One-Forty創辦人陳凱翔也展開了笑顏。他提到，過去台灣人對移工有著負面的既定印象，「所以，從孩子還沒開始設限的階段著手，讓他們去理解移工，會是最根本且有效的方式。」此次《移工筆友計畫》再次走進台南篤加國小，已是連續第二年於該校舉辦；今年更因為有了「全家」民眾零錢捐善款的幫助，讓往年僅100場的校園課堂擴增至200場，並成功將資源延伸至全台更多縣市，提升孩童對移工友善議題的認知。《移工筆友計劃》今年開始至今，已培訓超過200名種子教師，也將舉辦至少200場校園課堂，預計收到超過2,000份學生親手寫給移工筆友的信件。

在閱讀完6位移工筆友的故事後，篤加國小老師陳姍鴻揭曉了紙飛機的用途：希望同學將自己對移工朋友的好奇寫下，讓一架架紙飛機，飛進移工筆友的心中。撰寫信件時，有的同學用文字介紹自己，也有同學畫出想和移工筆友介紹的101、刈包、夜市景物，信箱被一封封信件逐漸填滿。

書寫信件時，學生「圖」與「字」並用，把心中的好奇與熱情傳達給移工筆友。 圖／李清宇 攝影

透過紙筆傳達了心中的想法後，讓學生和故事裡的移工面對面的「真人圖書館」環節登場，那個跨越千百里來到台灣的男人，終於站上了台。

在踏進視聽教室之後，他一直沉默的觀察著大家，當他終於開口、由翻譯Hazel將他的字字句句傳達給台下，他也逐漸從模糊的移工印象中走了出來，大家終於看清楚了他真實獨特的輪廓——他名叫Rodolfo，是在新竹工作的菲律賓籍廠工，也是2個孩子的父親，喜歡攝影、變魔術，他渴望與人交流，也希望能在這裡找到第二個家。

看起來靦腆的他，表演魔術時卻很自信。在將餅乾咬了一口之後，他將餅乾浸入牛奶中——拿出來時，餅乾竟然神奇復原了！台下隨即爆出熱烈鼓掌。雖然Rodolfo和孩子之間，仍然存在菲律賓語、中文的語言差異，但因為有了這一天、這一間教室，讓異鄉的他有了脫離模糊印象、被「看清楚」的機會，而台灣的孩子們看著魔術表演時，充滿崇拜與驚喜的眼神、上台互動時的興奮，都象徵著過去面對陌生面孔的遲疑與害怕，透過不同文化的交流，被自然的打破了。

「一開始我還滿害怕面對這麼多台灣人。」但交流結束後，不只學生開展視野，Rodolfo也感受到和過去不同的情感。起初他因為薪水養不起2個小孩而來台灣討生活，不只思念家人，又無法順利與人溝通，十分挫折，但後來隨著生活的時間推進，他也受到不少周遭人們的幫助，這次與孩子們的互動，也讓他再次感受到台灣人溫暖而真誠的一面。

「真人圖書館」環節，來自菲律賓的移工Rodolfo表演精彩魔術，拉近自己與孩子的距離。 圖／李清宇 攝影

「全家」聯手社創夥伴One-Forty、5% Design Action共創永續教育模組 培養更溫暖包容的新一代

在「移工筆友校園活動」背後，不只是一場單日的參訪體驗，而是將便利商店化身為永續教育的場域，並透過活動設計讓同理心萌芽、讓學習歷程更完整而深化，「全家」、One-Forty、5% Design Action及環境友善種子攜手合作、將不同教學元素融合，不僅使教案內容更豐富，更將移工筆友計畫打造為可擴大、複製的永續教育模組。

此次的教案，結合One-Forty《移工筆友教案》與5% Design Action的「永續教科書」的課程設計，讓老師先在課前為學生建立移工議題基本知識、聚焦思考方向、培養學生對跨文化的同理心，課後，學生便可帶著對議題的理解，進行信件寫作與反思回饋；同時，結合「全家」與東南亞商店參訪，也讓學生能從教室裡的學習出發，走進現場實際體驗不同文化。

篤加國小老師李思潔一路帶著孩子走完「移工筆友校園活動」，她認為，比起直接說教，讓孩子主動觀察、提案，更能培養理解與尊重，「這次的活動不只可以讓孩子認識議題，更重要的是創造出一個讓學生為議題採取行動的機會。」篤加國小老師陳姍鴻也提到，篤加國小位處偏鄉，但資源其實不一定較少，缺少的反而是格局與視野，「我希望透過這個活動，將世界帶到他們的眼前。」她微笑著說。

篤加國小老師李思潔一路帶著孩子走完「移工筆友校園活動」，他認為比起直接說教，讓孩子主動觀察、提案，更能培養理解與尊重。 圖／李清宇 攝影

4年前，因著「讓永續走進學校」的目標，5% Design Action執行長楊振甫開始經營永續教科書平台，談到這次的合作，他十分驚艷，「現階段台灣教育談友善議題，有些是屬於教育部108課綱的部定課程，像這次的活動將議題置入到學校、讓便利商店成為『被重新定義的教室』，以及讓孩子有機會和移工親身面對面，是很棒的突破點。」

同樣作為重要夥伴的One-Forty，陳凱翔也看到「全家」的特別之處，「『全家』不只從總經理到部門主管都一起參與，也透過訪談、調查來實際了解移工心聲，我覺得這是在過去我們的企業合作經驗裡面非常難得的。」他也覺得很開心，其實除了這次的活動，「全家」另外還和One-Forty合作了「移工中文學習包計畫」，今年更送出2,800份教材到全台各地有移工的家庭，「真的非常有行動力！」他笑著說。

目前，「全家」也已將歷年的移工友善行動報導、影片等資料納入教案成為輔助資源，供教師教學延伸應用，並將全台4,300家店舖化為友善移工行動的永續教室，老師若有教學需求，皆可至鄰近店舖觀摩瞭解，將課堂與日常生活相互連結。未來，這套教案模組也將透過永續教科書產學合作平台，對應課綱推廣至不同年齡層，從幼兒園至高中，持續點亮教育現場的跨文化理解。

因為有「全家」、One-Forty、5% Design Action及環境友善種子的通力合作，「移工筆友校園活動」成功將教育現場擴展，讓便利商店成為『被重新定義的教室』。 圖／李清宇 攝影

從一封信的往返，到一間教室裡的注視與對話，從一間普通的便利商店，到一間實踐移工友善的場域，這次在台南篤加國小的指標場，既是起點，也是承諾。未來，這封送給東南亞移工們的信，也將持續書寫，書寫在每一座更友善的店舖、更理解的教室，以及更多不再陌生的相遇裡。