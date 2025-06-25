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地面光電缺口竟達1400座大巨蛋面積 立委籲應重修環評標準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林引發輿論譁然，經濟部昨表示，業者未落實水土保持計畫，廢止光電許可。圖／聯合報系資料照片
高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林引發輿論譁然，經濟部昨表示，業者未落實水土保持計畫，廢止光電許可。圖／聯合報系資料照片

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園引發外界抨擊。高雄市政府昨已撤銷該場第二期水土保持計畫，經濟部昨也宣布廢止光電許可。立委陳菁徽今天說，目前地面型光電缺口還有6.7GW，經濟部對此指幾乎需要1400座大巨蛋的面積。多名立委要求環境部重修光電的環評認定標準，真正為環境把關。

立法院衛環委員會今天邀請環境部進行「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空汙管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」專題報告，並備質詢。

陳菁徽質詢問及，2025年有為太陽光電訂定20GW目標，後來調整後地面型光電目標為12GW，但目前仍有6.7GW的缺口，經濟部說，考量太陽能模板發電效益，以及保留額外運作維修空間等，估算每千瓩約需1公頃土地，因此仍須額外尋找6700公頃土地用於設置光電，差不多要1/4個台北市、1400座大巨蛋、250座大安森林公園。

陳菁徽說，大樹區山坡地原本是以玉荷包、鳳梨與水源水果聞名的果園區域，如今被重機具推平、植被全毀，黃沙滾滾，村民甚至形容吃飯時都在配沙，形成極為荒謬又令人痛心的景象，光51公頃的畫面就已經怵目驚心，台灣還有這麼多的土地鋪設光電板？將提案要求環境部重新研議，並加嚴光電設置的環評標準。

能源署代理署長李君禮表示，目前光電設置的地區為地力不足土地，而且現在也是推動漁電共生為主，對於案場的審查都會嚴格把關，而這次高雄大樹的光電案在撤銷光電許可後，超出核准範圍外的開發要恢復原狀，當時核定的開發範圍是51公頃，但核准開發光電的範圍只有21公頃。

根據環境部修正的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上應實施環評，但經能源主管機關同意者，不在此限。

立委王育敏表示，只要經能源主管機關同意者就不在此限，以後只要經濟部同意的光電開發案就沒有環境部的角色，要求環境部重修環評認定標準，否則就是一大漏洞，要求經濟部盤點現行還有多少案場是有相關問題，發展綠能是好事，但綠能如果不顧環境正義就是壞事。

李軍禮承諾，之後會全面盤點，目前待審查的9萬多件光電案都是屋頂型光電為主，在人工造林地也一定是林相不佳的地方才會來做，如果已經發展成生態也不會核准砍伐。

立委黃秀芳也說，業者如果在開發光電時不按照規定和程序，國人對光電印象就會非常差，中央和地方都有責任祭出更嚴厲的罰則，甚至不該讓同樣廠商未來再有開發行為。

環評 環境部

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