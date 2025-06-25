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聚焦智慧科技與交通平權 賴瑞隆提智慧交通5大計畫

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立委賴瑞隆今天舉辦「信賴高雄 邁向新局一高雄城鄉均衡，智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷永續的生活環境。記者邱德祥／攝影
民進黨立委賴瑞隆今天舉辦「信賴高雄 邁向新局一高雄城鄉均衡，智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷永續的生活環境。記者邱德祥／攝影

民進黨立委賴瑞隆今天舉辦「信賴高雄 邁向新局一高雄城鄉均衡，智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷永續的生活環境。

賴瑞隆表示交通是城市建設的命脈，延續今年1月提出的捷運、公路等「交通新願景」，這次進一步聚焦於智慧科技與交通平權，因應大高雄的城鄉差距設計有感政策，細膩的勾勒前瞻藍圖，以迎接未來產業轉型與國際接軌的挑戰。賴瑞隆指出「高雄擁有堅實的智慧科技產業、人才與大學，具備成為亞洲智慧城市典範的潛力。現在正是升級轉型的關鍵時刻。」

願景 賴瑞隆 平權

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