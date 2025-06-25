史哲上任後今立院首場備詢 推高鐵2.0專案全面升級服務
立法院交通委員會今天邀請交通部觀光署、台鐵公司、高鐵公司進行人事調整及新任首長業務報告，而這也是史哲在接下高鐵董事長後，首次赴立院備詢。面對外界質疑他的人事安排，今天這場備詢備受關注。
台灣高鐵的業務報告內容指出，高鐵自2007年通車營運以來，穩定成長，雖一度受疫情影響，但2024年全年日均人次達21.4萬人次，旅運再創歷史新高。面對需求持續成長，高鐵也規劃今年第四季因應旅運規畫短期增班，反映旅客需求。
為迎接高鐵20年，高鐵公司也推動2.0專案，除了引進新世代列車，帶動服務全面升級，將增設車站月台門、車站哺乳室改善、客用電梯汰舊換新等，也因應極端氣候，強化高鐵韌性，更加速數位轉型，打造智慧高鐵，提供新的訂位票務服務系統，增進票務作業效率、縮短系統修改與變更時間等，更提供自動售票系統車站雲端化及無紙化、數位版回數票／定期票及電子優惠券系統建置等。
此外，也攜手本土廠商，提升產業實力，落實環境永續，優化職場環境，連結地方共生，共創旅運商機。
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