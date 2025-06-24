謝宜容條款三讀 首長職場霸凌可罰百萬元

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案，震驚全台。為杜絕霸凌情事，立法院昨三讀通過修正公務人員保障法，明訂機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，可處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

三讀條文明定，所謂職場霸凌，指機關人員於職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱或孤立言行或其他方式，造成敵意性、脅迫性或冒犯性的不友善工作環境。

公務人員遭受職場霸凌可依法申訴，被申訴人非具權勢地位，職場霸凌行為發生後超過三年者不予受理。被申訴人具權勢地位，職場霸凌行為發生後超過五年，不予受理。凡有違規者，符合規定情節，應負責人員按情節輕重依法懲戒或懲處。針對提出安衛防護建議或對提出霸凌申訴者，予以不利對待或不合理處置，處應負責人員三萬元以上七十五萬元以下罰鍰。倘未提供符合規定的必要安衛防護措施，致發生重大災害，處應負責人員三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金；致生死亡事故者，處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科二百萬元以下罰金。